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澳青買樓難 交通問題更難

【明報專訊】回歸20年以來，澳門人收入、生活水平大有改善，人均收入中位數由2009年的1萬澳門元倍增至今年第3季的2萬元，已超越香港的逾1.8萬港元；澳門平均樓價自2013年有紀錄的每平方呎約8000多元至現時近1.1萬元，年輕人要上車買樓同樣不易。但民間組織傳新澳門協會理事長林宇滔指出，澳門人更關心另一個真．上車問題——交通。

人均收入勝港 平均呎價逾萬

據香港政府統計處資料，截至今年第3季，港人人均收入逾1.8萬元，比澳門人低，但香港樓價升幅卻超越澳門。統計處雖沒有本港整體樓市平均呎價的數字，但根據國際商業地產服務和投資公司世邦魏理仕今年4月公布的資料，本港樓市平均呎價逾1.6萬元，較澳門的近1.1萬元高。林宇滔表示，澳門年輕人也不易買樓上車，但需求不及香港大，且受法例規限，沒有「納米樓」問題，相較之下澳門的交通老問題更受關注。

在澳門截的士是一個「難度挑戰」，巴士同樣經常迫爆，不少澳門人選擇駕車，按澳門政府統計，現時有逾12萬輛登記電單車，私家車則有逾11萬輛。

氹仔輕軌開通 民間組織：難解塞車問題

澳門政府2007年提出興建輕軌第一期，工程一再延期，至今月初才開通長9.3公里的氹仔線。但林宇滔說，澳門居民主要來往澳門半島和氹仔，外勞則要連接北部的拱北關閘，只開通氹仔線無助解決塞車問題。

他表示，隨着澳門人生活水平提高，對政府的要求相應提高，批評政府施政速度追不上民意，「用錢可以解決便做得快，例如15年免費教育，但與巴士公司就路線規劃的合約問題、人口規劃、行業的專業認證、防火條例過時等民生問題，則遲遲沒有改善」。

（澳門回歸20周年）

相關字詞﹕軒軌 林宇滔 澳門回歸20周年

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