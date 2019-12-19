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最少5港記者被拒入境 4獲批採訪證

【明報專訊】過去兩日至少5名往澳門採訪回歸20周年活動的香港記者被拒入境，其中4人已獲澳門新聞局批出採訪證，但被指有企圖到澳門從事危害公共安全秩序的活動。香港記者協會表示極度遺憾，稱記者履行採訪職責，循正常程序入境，非滋事分子，促請中央及澳門政府勿再肆意限制記者出入境權利，保障新聞自由；香港新聞行政人員協會亦發聲明要求澳門交代拒記者入境理由，採取措施防止再有同類事件發生。

國家主習近平昨起訪澳3日，繼《南華早報》記者周二被澳門拒絕入境，商台、港台、now新聞台昨日各有一名記者被拒入境，澳門引用內部保安綱要法，稱有強烈迹象顯示其企圖入境從事危害公共安全秩序的活動（見表），但他們均早已獲澳門新聞局批出回歸活動的採訪證。無綫電視新聞台一名記者早前向澳門新聞局申請採訪證但未獲批，昨經港珠澳大橋赴澳時亦被拒入境。此外，多名記者入境過關時被截查，有港台記者更被查看手機內容，最後獲放行。

記協：非滋事分子 極遺憾

記協向中聯辦主任王志民及澳門候任行政長官賀一誠發信，表示極度遺憾，促請內地及澳門當局尊重新聞自由原則，勿再肆意限制記者出入境權利。記協重申記者履行採訪職責，循正常程序入境，「非滋事分子」，對澳門肆意收緊入境政策及近年多次以不同理由拒絕香港記者入境，感到極度遺憾。

香港新聞行政人員協會發聲明稱對事件感遺憾，形容「不能接受」，稱澳門回歸是新聞大事，本港記者有責任採訪，不應受無理干預，要求澳門當局清晰交代拒絕記者入境的理由，採取措施防止再有同類事件發生。該會主席黃永亨說多家傳媒被拒入境，實屬少見，促請澳門交代。

社民連成員遭拒登船

梁國雄、吳文遠等多名社民連成員原定昨午乘船到澳門向習近平示威，但船公司拒讓他們登船，並出示一封由澳門治安警察局長梁文昌發予信德中旅船務、珠江船務及空中快線直升機有限公司的信件。梁在信中稱，有情報顯示「社民聯成員」計劃破壞澳門回歸20周年慶典活動，要求船務公司拒絕運送他們入境，否則須承擔法律責任。

李家超：人工島安檢無違三地三檢

一名港人上周五經港珠澳大橋往澳門，在東人工島被公安拘捕。保安局長李家超昨稱，執法部門於所屬司法管轄區執法，與「三地三檢」無衝突，不應將兩件事混淆，又說大橋涉三地司法管轄區，任何人選擇什麼方法離港，考慮實際環境及法律情况「亦都應該是佢自己作為常識一部分去理解清楚」。民主黨涂謹申斥其說法無恥，稱他沒嚴肅跟進內地違背協議承諾，將無理舉動合理化，把「被送中」責任推向市民。涂說「三地三檢」通關安排，從沒提到第四關，旅客經大橋進入澳門雖會經過內地海域，但不需準備回鄉證，「這是常識」。

（澳門回歸20周年）

相關字詞﹕記協 香港記者 被拒入境 澳門回歸20周年

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