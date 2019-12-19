習近平：澳門認真貫徹一國兩制方針 晤崔世安 讚維護國安保穩定取新成績

明報記者

習近平乘坐的專機昨午4時許抵達澳門機場，夫人彭麗媛、中央辦公廳主任丁薛祥、中央軍委副主席張又俠、港澳辦主任張曉明等亦有同行。停機坪有銀樂隊演奏，有小孩舉鮮花和揮國旗迎接。習近平與彭麗媛下機後，與崔世安、候任澳門特首賀一誠、全國政協副主席何厚鏵等人握手。

稱經驗及特色值得總結

習近平在停機坪發表講話，表示對澳門不陌生，曾多次到訪澳門，最近一次是5年前澳門回歸15周年，而在澳門回歸20周年之際再次到訪，感到非常高興，代表中央政府及人民致以祝賀。他讚揚澳門認真貫徹一國兩制方針，取得的經驗及具有的特色值得總結，未來數天會與澳門各界就共同關心的問題多多交流。

根據新華社報道，習近平昨午在入住的新竹苑會見崔世安，表示澳門特區政府在崔帶領下，全面準確貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照憲法和《基本法》辦事，穩健施政，務實有為，中央政府對他的工作充分肯定；在維護國家安全、保持社會穩定、深化與內地的交流合作等，都取得了許多新的成績。

記者過三關 「中國保安」查行李

澳門連日來加強出入境口岸保安，記者昨早在中港碼頭出境後，見到有香港海關逐一檢查乘客隨身行李，記者甫在澳門氹仔碼頭落船，已有多名便衣警員在場。有乘客被要求查看證件，然後被帶走。之後有穿著寫有「中國保安」反光衣的保安員檢查乘客行李。

本報攝影記者被在旁的男警員帶到一旁，仔細再檢查行李一次，登記其身分證資料後獲放行。乘客通過入境櫃位後，所有乘客的行李要再過X光機，整個程序需時約半小時。

澳門市面氣氛相對輕鬆，習近平入住的新竹苑鄰近澳門旅遊塔，通往新竹苑的3個路口早已封鎖，並有警察看守；習近平座駕經過的民國大馬路，昨中午過後開始有警員在兩旁行人路戒備，習近平專機抵達澳門後，警員封鎖民國大馬路，只准車輛進出。

機場犬再檢查 警員混記者群

記者預先按澳門新聞局要求申請採訪證，昨午在新聞中心集合後，職員按已登記的中外記者名單逐一叫名上車，香港媒體上最後一部車。到達澳門機場後，職員要求所有人把隨身物品放在地上被警犬檢查，再派發另一採訪證，行李再通過海關的X光機後，才到停機坪守候。至專機抵達前不久，約10多名警員和保安分散站入記者群中。

（澳門回歸20周年）

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