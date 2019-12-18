【Emily】醫委會選舉 何栢良蔡堅高票挫盧寵茂

兩席空缺由全體醫生一人一票選出，結果醫學會前會長蔡堅獲得5199票，港大感染及傳染病中心總監何栢良得票5147，兩人成功連任；而曾多次公開撐警嘅盧寵茂只得1597票，陳衍里得票1088。有關席位任期3年，2020年1月24日起生效。

「We stand with Hong Kong」

7000醫生投票 增逾倍

何栢良當選後隨即喺facebook發帖表示「We stand with Hong Kong」，佢同Emily講今次投票人數約7000，過去10年未試過咁多醫生投票，以往大約3000人，估計同大家想守護香港核心價值同專業自主有關。佢認為早前有立法會議員提出海外醫生免試來港執業，係「有形之手」干預專業自主，擔心掀起醫學界版本嘅反修例風波，希望支持面試嘅人臨崖勒馬，唔好打斷保障醫學界水平嘅「定海神針」。

蔡堅都對投票人數感到詫異，話佔業界醫生約一半，「多到好似區議會咁」。佢話做咗20年醫委會委員，最重要係保持醫生水平，保障畢業生有工作；又話如日後有參與反修例示威被定罪嘅醫生面對紀律聆訊，要關注點處理。