【Emily】富臨飯店初摘3星 首登米芝蓮 燉湯小店怕加租

日賣300椰小盅：

劏房戶無湯水

上年入圍米芝蓮街頭小食店嘅甜品店「I love you dessert bar」同車仔麵店「蜜斗」相繼執笠，今年榜上依然有21間小食店，當中只有「椰小盅」係新上榜。「椰小盅」其中一個老闆麥浩霆話「好驚訝」，佢哋3個90後男仔夾咗約50萬蚊，喺一年半前開店，𠵱家仲未回本，無估到入圍米芝蓮，不過出年4月要同業主續約，所以都驚會被加租。

佢話附近好多劏房戶無湯水飲，所以生意唔錯，日賣300個椰小盅，最受歡迎嘅係竹笙烏雞椰小盅，售價59蚊。佢話乾料肉類來貨價貴咗，今年加咗兩次價，前後加咗3蚊，可能農曆新年後要再加一兩蚊。至於反修例運動嘅影響，佢都話生意跌咗兩三成，不過會做好本分，保持中立密密做，仲話遲啲打算喺觀塘開分店。

上榜「蛇王良」：

業主有情出年減租

有新手上榜嘅同時，喺北角20幾年嘅「蛇王良」亦打入「必比登推介」。今年「必比登推介」有65間店入圍，「蛇王良」老闆葉國良話每日朝早9點半做到凌晨4點，今次好開心受到肯定，仲大派「定心丸」，講明唔會因為米芝蓮而加價。至於擔唔擔心因為咁被加租？佢就笑笑口話業主有情有義，一早講好因為最近社會事件，出年續約減租一成，叫大家放心。