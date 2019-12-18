【Emily】富臨飯店初摘3星 首登米芝蓮 燉湯小店怕加租

【明報專訊】一年一度《米芝蓮指南香港澳門》噚日揭曉。今年除咗富臨飯店同壽司店「志魂」初次摘三星；喺上年先開業嘅太子燉湯店「椰小盅」亦初登「街頭小吃」榜，其老闆話「好驚訝」，但擔心出年續約時會被加租。近年米芝蓮出名係「死亡之吻」，但北角食店「蛇王良」老闆就無有怕，仲話業主一早應承咗出年續約會減租，「業主有情有義」。
日賣300椰小盅：
劏房戶無湯水
上年入圍米芝蓮街頭小食店嘅甜品店「I love you dessert bar」同車仔麵店「蜜斗」相繼執笠，今年榜上依然有21間小食店，當中只有「椰小盅」係新上榜。「椰小盅」其中一個老闆麥浩霆話「好驚訝」，佢哋3個90後男仔夾咗約50萬蚊，喺一年半前開店，𠵱家仲未回本，無估到入圍米芝蓮，不過出年4月要同業主續約，所以都驚會被加租。
佢話附近好多劏房戶無湯水飲，所以生意唔錯，日賣300個椰小盅，最受歡迎嘅係竹笙烏雞椰小盅，售價59蚊。佢話乾料肉類來貨價貴咗，今年加咗兩次價，前後加咗3蚊，可能農曆新年後要再加一兩蚊。至於反修例運動嘅影響，佢都話生意跌咗兩三成，不過會做好本分，保持中立密密做，仲話遲啲打算喺觀塘開分店。
上榜「蛇王良」：
業主有情出年減租
有新手上榜嘅同時，喺北角20幾年嘅「蛇王良」亦打入「必比登推介」。今年「必比登推介」有65間店入圍，「蛇王良」老闆葉國良話每日朝早9點半做到凌晨4點，今次好開心受到肯定，仲大派「定心丸」，講明唔會因為米芝蓮而加價。至於擔唔擔心因為咁被加租？佢就笑笑口話業主有情有義，一早講好因為最近社會事件，出年續約減租一成，叫大家放心。