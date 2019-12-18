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2019年12月18日星期三
港聞二
澳門讀大學 必修基本法及國家憲法 國教用內地出版課本 學校須每周升旗
升旗禮教師訓話 促反思貢獻國家
全澳裝1620天眼 50部試人面識別
選特首無競爭 民主派提修例遭否決
除夕煙花取消 推加強版幻彩倒數 業界批太遲公布 旅發局萬份獎品供港人抽獎
程鼎一：市場單一不理想 研社區深度遊
港鐵平安夜除夕通宵行走
房署調查：25%公屋戶願購現居租置單位 15年新高
失業率3.2%兩年半高 餐飲業界憂難撐過年
「市民無意欲裝修」 樓房修葺失業率最高
邱騰華fb 直播批顏色經濟圈：憑什麼分黃藍
示威被捕踢保男 上海轉機遭遣返 被指危害社會安全禁入境
反修例投訴警察 一成暫列無法追查
醫療報告覆核案 爆眼女敗訴付訟費
反對禁查選民冊 記協：有助監察選舉舞弊
遭警制服頭縫10針 商人襲警撤控 控方認證據不足 事主：畀人打反被告
社福罷工 黃頭盔砌「罷」字
雷射筆射入警車中警長 控襲警 被告投訴：警用電筒近距照眼5分鐘
警圍堵理大總指揮：允人無後果離開 反成「法治災難」
當差37年 2月退休 籲同袍「制暴先勿增仇恨」
非禮服藥昏睡女病人 荃灣港安男護囚8月
建造創新博覽 3D展預製件建城堡
9年來最大宗 海關檢7700萬元冰毒
情侶劫的士囚6年 官寄語獄中好好讀書
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【Emily】富臨飯店初摘3星 首登米芝蓮 燉湯小店怕加租
【Emily】醫委會選舉 何栢良蔡堅高票挫盧寵茂
【Emily】段崇智膺「泰晤士高等教育」風雲人物
【Emily】議助不再 之鋒周庭失業
【Emily】副局陳浩濂搵師弟傾偈 講起反修例
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【明報專訊】（請看附圖）
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