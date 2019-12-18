情侶劫的士囚6年 官寄語獄中好好讀書

求情稱誤入歧途入「新義安」

兩被告依次為青年學院學生林兆瑩（19歲）、無業的鄺卓文（17歲），被控於2018年9月20日搶劫張姓的士司機。

法官判刑表示，兩名被告戴口罩在杳無人煙的地方犯案，顯示精心策劃犯罪，案情非常嚴重。再者，兩人曾使用極大武力，以安全帶勒頸、用槌扑頭致的士司機流血等，司機或會因此失去性命。縱使感化官認為兩人適合進入教導所，但法官考慮到案情的嚴重程度，以及為保護的士司機，判刑起點應不少於9年監禁，惟體諒兩人年輕及認罪，判處他們入獄6年，並寄語兩人珍惜機會，在獄中好好讀書。

控方案情指出，兩被告為情侶，案發晚上戴着口罩截的士，並指示司機駛往坪輋。的士到埗後，兩人明言打劫，並取去總值約4150元的財物後乘另一的士逃去。警方發現女被告以手機App召的士，追查一星期後拘捕兩人。

【案件編號： HCCC234/19】