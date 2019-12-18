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9年來最大宗 海關檢7700萬元冰毒

【明報專訊】海關本月5日在機場檢獲一批由墨西哥經美國阿拉斯加空運到港的冰毒，共重110公斤，市值約7700萬元。這是過去9年海關破獲最大宗、也是有紀錄以來在關口破獲的最大宗冰毒案。

海關毒品調查科透過和海外執法機關交換情報，得悉一批從墨西哥經阿拉斯加到港的貨物有可疑，遂通知機場科關員。機場關員透過X光機檢查，發現3箱報稱為膠珠的貨物，其X光影像有可疑，箱內明顯有兩層不同密度的物料。

關員打開貨物逐一檢查，發現貨物最頂層有報稱的膠珠及發泡膠包裝物料，再經檢查後發現「箱中箱」，底層另一個紙箱一共有40個藏有冰毒的小膠盒，每個膠盒均用保鮮紙包裹，再用兩層真空袋密封，真空袋塗有柔順劑，相信販毒分子利用香味掩飾冰毒本身發出的氣味以逃避偵查。每個小膠盒內藏約0.92公斤冰毒，3箱貨物共有120個膠盒。

「膠珠」墨西哥經阿拉斯加寄港 惹海關懷疑

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘稱，貨物提單上的寄貨人為墨西哥一間貨運代理公司，收貨人則是香港一間銷售嬰兒用品的跨國公司，提單上只有公司名稱及地址，並無收貨人的聯絡方法。當日航空公司照慣例聯絡收貨人公司收貨，惟該公司表示對貨物不知情，拒絕收貨。經初步調查，過往3年，寄貨公司及收貨公司均無任何空運貨物給對方的紀錄。

陳續說，膠珠屬低價值貨物，亦非墨西哥獨有出產，貨物寄運的路線頗長，不符合成本效益，遂引起海關人員懷疑。海關相信，部分檢獲的冰毒是供應本港，其餘則轉運到外地。

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