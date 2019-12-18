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建造創新博覽 3D展預製件建城堡

【明報專訊】香港迪士尼樂園睡公主城堡去年開始擴建，今年8月新城堡正式命名為「奇妙夢想城堡」，料明年完工。昨日開幕的「2019建造創新博覽會」中，首度披露奇妙夢想城堡以近年政府力推的「組裝合成建築法」組建，入場者更可以3D立體投影技術，嘗試親手建造虛擬城堡。

華特迪士尼夢想工程伙拍多間工程及建築顧問公司，以建築資訊模型設計奇妙夢想城堡，參與團隊最後決定運用「組裝合成建築法」進行擴建。擴建後的城堡將保留原先「睡公主城堡」的建築，同時加蓋包含各個迪士尼公主故事特色的塔樓及尖頂等。

3D立體親手擴建城堡 場展多項創新建築法

2019建造創新博覽會中，建造業議會率先展示奇妙夢想城堡的擴建方法，入場者戴上3D眼鏡後，可在3D立體全息枱上看見虛擬的「奇妙夢想城堡」模型，隨後可按指示將20件擴建模組按真實次序一層層砌上城堡，親手「完成」擴建。

博覽會上，香港大學黃竹坑學生宿舍總承建商保華建業集團亦展出4個一比一宿舍單位建築預製組件，同樣以「組裝合成建築法」裝嵌。該公司行政總裁李恒頴表示，於展會場內只用了80分鐘安裝4個宿舍單位，相信在工地現場有天秤協助，可更快完成裝嵌。

除了「組裝合成建築法」外，博覽會另有其他主題展區，包括建造機器、建造數碼化、先進技術及材料，展示多個創科應用，如用於培訓的吊臂車、剷泥車模擬器、建築資訊模型等。主辦單位之一、建造業議會執行總監鄭定寕表示，是次建造業博覽會為香港首辦，反應比預期熱烈，相信可將全世界最新的建築業知識及軟硬件介紹予本地業界。

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