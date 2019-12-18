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非禮服藥昏睡女病人 荃灣港安男護囚8月

【明報專訊】荃灣港安醫院男護士今年5月在病房內，兩度非禮一名昏睡中的女病人，涉摸胸部和舔其乳房，昨於西九龍裁判法院承認兩項非禮罪。他求情稱因妻子產女後患上產後抑鬱，耗盡供樓積蓄，妻子更於今年初有婚外情，令他情緒壓抑，影響處理問題能力。裁判官判刑時稱，事件令護士及病人之間的誠信關係破滅，判處他即時入獄8個月。

港安：被告已於5月離職

被告尹柏光（34歲）被控於今年5月13日，在荃灣港安醫院一個病房內兩次非禮X。荃灣港安醫院指出，涉案男護士已於今年5月離職，又稱醫院護士須按照既定指引接觸異性病人及進入病房。

求情稱妻產後抑鬱及出軌

辯方求情時呈上24名和被告共事的醫護人員聯署信，透露被告對同事照顧有加，有時會主動放棄假期，回醫院工作。辯方透露，被告去年1月起在荃灣港安醫院任護士，2015年與同任護士的妻子結婚，現育有一名4歲女兒。其妻一度患上產後抑鬱症，近年耗盡用以供樓的積蓄，被告須兼職幫補家計。

官斥破壞護患之間誠信

辯方續稱，被告的妻子今年初有婚外情，根據被告的醫療報告，他壓力源自家庭經濟及妻子婚外情，無特殊癖好，只患有輕微抑鬱。辯方形容他一直壓抑情緒，影響處理問題的能力。

裁判官梁少玲判刑時表示，被告的動作涉及敏感部位，性質令人憂慮，且難以理解。雖然親友求情指被告是好父親、好兒子，但他作為護士，犯案令護士及病人之間的誠信關係破滅，無法開脫控罪。

受害人乳房驗出被告唾液

案情指出，X由5月12日起在醫院留醫，案發病房有3張牀，另外兩張沒有人，X是房內唯一病人。當日X服用特敏福後入睡，凌晨3時許醒來，當時其上衣及胸圍被拉高，被告雙手握她的乳房兩至三秒，X感疲累而入睡；隨後X再清醒，發現被告抓其左乳房及舔其左乳頭三至四秒，X因身體虛弱而未能反抗。

翌晨7時，X睡醒後發現胸圍移位，原本戴着的口罩被拉至頸部。X向職員投訴，院方報警。根據DNA化驗結果，X的左邊乳房留有被告的唾液，醫院閉路電視亦顯示被告在同一日6次單獨出入X的病房，最長一次23分鐘。被告其後被捕，在警誡之下拒絕回答問題。

【案件編號：WKCC3867/19】

相關字詞﹕非禮病人 荃灣港安醫院 男護士

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