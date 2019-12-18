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警圍堵理大總指揮：允人無後果離開 反成「法治災難」

【明報專訊】反修例風波持續半年，其中以理工大學攻防戰及警方包圍校園近兩周，衝突最為嚴峻。理大一役事發一個月，當日指揮行動的西九龍總區指揮官卓孝業接受本報訪問，對於外界指控警方圍困理大釀成「人道災難」，他表示不同意。他說，若容許所有被困的「暴徒」無任何後果下離開，反而會造成「法治災難」，甚至「民智災難」，認為不是社會可接受。

明報記者 何郁慧

11月17日，理大外爆發激烈警民衝突，至傍晚一批示威者退守校園後被警方重重包圍，警民攻防持續至凌晨，翌日市民發起營救行動。卓孝業說，當日6個總區應變大隊及衝鋒隊均調至西九，約有1500至1800名警員參與圍堵行動；而警方事前並無預計理大示威者會攻出來，無計劃主動進攻，衝突超乎所料。

卓孝業不同意人道災難指控：

我們不好戰 兵不血刃最好

當日有人拍攝到飛虎隊狙擊手在歷史博物館內戒備，亦有防暴警察配備長槍，卓並不否認，稱警方從來有這個能力。不過，他強調「我們絕對無戰意，我們不好戰，如有兵不血刃的方法，我覺得是最好」，只是警方不排除任何行動上的考慮。他又指示威者以弓箭、投擲器攻擊，警方需擴大包圍範圍，免受波及，有需要時甚至只能以實彈應對。

他形容上月18日凌晨行動「最難捱」，看到「暴徒」組成3條人鏈傳汽油彈，有人到便利店買啤酒組裝汽油彈，又有大量車輛堵路，令警方增援及調配非常困難。他形容示威者敵意很強，不斷襲擊警員，「有點草菅人命的感覺」。

卓孝業曾在4點鐘記者會上，以強硬語氣呼籲被困者投降，警方將以涉嫌參與暴動罪名拘捕所有人。最終，警方一共拘捕1377人，包括從理大離開的810人及在理大外圍被捕的567人。

「他們不需要跳橋」 稱警盼和平解決

警方圍封理大13日，市民「圍魏救趙」不果，醫護最初未能入內拯救傷者，被困者實况難料；而面對被捕的可能，有人選擇從天橋游繩、爬坑渠逃走，隨時可喪命。外界批評警方釀成「人道災難」，卓孝業不同意。

他說，警方一直希望和平解決事件，「武器在他們（示威者）手上，他們不需要跳橋、不需要爬地洞」，並反問：「是否有人想離開但我不准？不是。是否有人有醫療需要但我不提供？也不是。」

他認為，如果示威者希望毋須付上任何後果下離開理大，「這不是是否人道的問題，這是法治問題」，「如根據他們的邏輯，我們最後容許所有人，在毁壞那麼美麗的大學、毁壞周邊環境、毁壞一條從來未停過的海底隧道，然後走出來，我覺得這是法治災難，和香港的民智災難」，他認為這不為社會所接受。

（反修例風暴）

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