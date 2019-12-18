遭警制服頭縫10針 商人襲警撤控 控方認證據不足 事主：畀人打反被告

11月將軍澳衝突 不滿放煙與警理論

原控罪指51歲的被告謝永靈於11月4日在將軍澳唐明街公園外襲擊警員A及警員B。對於獲撤控，謝在庭外表示開心，認為法庭公道，他說：「畀人打反而畀人告，真係好唔公平」。謝永靈又說，被起訴後對生活造成不便，亦使他心理感壓力，他不排除會以民事方式向警方索償。

控方表示，因證據不足，申請撤控。辯方隨即申請訟費，反駁若當初證據不足，「根本唔應該帶上庭」，並透露控方在開庭前15分鐘突通知被告撤控。辯方又呈上其中一涉案警員及被告的醫療報告，報告顯示該警員右手手肘觸痛；而被告頭部、背部等多處受傷，首次提堂時被告的頭亦包住紗布，「究竟邊個襲擊邊個，醫療報告可推論」。據悉，被告被警員制服後頭部兩處裂傷、需縫10針，太陽穴腫脹、膝蓋及背部瘀傷。

警右手肘觸痛

被告頭兩裂傷太陽穴腫脹 膝背瘀傷

控方反對訟費申請，並稱當日有約100名示威者於將軍澳唐明街及唐俊街交界堵路，警方到場清理。凌晨1時許，警方準備撤離時，穿戴面罩、頭盔等防護裝備的被告情緒激動，走到警方跟前，警方勸喻他離開不果，遂向他噴射胡椒噴劑。控方續說，被告繼續向警方衝前，企圖奪去胡椒噴劑。控方表示，被告無故向警方挑釁，嘗試奪去胡椒噴劑為「自招嫌疑」。 不過辯方反駁，與警方理論非「自招嫌疑」。

官：長期代號代稱警員 對法庭不便

署理主任裁判官徐綺薇下令撤控及批准辯方的訟費申請，金額待定。另外徐官又批評，控罪書及案情以A及B代稱涉案警員，她一度追問醫療報告屬哪名警員，「控方長期以A、B、C代替警員身分，會有難處和不方便」。

法政匯思召集人、大律師吳宗巒回覆本報查詢表示，律政司檢控與否視乎證據強弱，但是否有「濫告」，「一單兩單好難睇得出」。另外控罪書上隱匿警員身分，吳說，對民事索償或造成一定困難，但被告可向警方索取警員身分，即使警方拒絕提供，被告仍可直接控告警務處長。

【案件編號：KTCC1945/19】

明報記者

（反修例風暴）