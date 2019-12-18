醫療報告覆核案 爆眼女敗訴付訟費

申請人為爆眼女子「K」，答辯人為警務處長。警方早前承諾暫時封存K的醫療報告。警方昨回應查詢表示知悉法庭裁決，會適當跟進。K表示正與律師研究會否上訴。

稱事主僅有「充分利益」

官：非醫療報告持有人

法官林雲浩在判辭中引述《普通法》，稱警方執行手令時，被搜查的地方業主可要求警方展示手令。不過，若有人只因與被搜查的文件有關而要求查閱警方手令，則無論《普通法》抑或《警察通例》，均沒有提及此權限。 林官認為，K既非醫院的佔用人，又非醫療報告的持有者，她只是以擁有「充分利益」（sufficient interest）為由要求警方出示手令，K的要求並非合乎現行法律。

雖然申請方提出部分針對診所、銀行或商業的搜查，或涉及眾多人身分資料，在私隱權前提下，受影響者可提出查閱手令，但林官反駁上述說法並不存在，純粹是申請方為迎合K而創造的規矩。

林官指出，手令無疑會影響個別人的私隱，但是否授權予他們查閱手令，卻是個巨大且新穎的範疇，法庭並不宜在此聆訊中作出粗疏（crude）的決定。故此，按照現行法規，K沒有獨立權利要求警方向她出示手令。

官指事主有其他渠道申索

再者，林官認為K訴訟的權利並無遭警方行動妨礙，因為她可以透過其他法律渠道申索，例如質疑手令效力，申請禁制令禁止警方使用文件、司法覆核裁判官批出手令的決定等，惟申請方從未如此行動。林官最終裁定K敗訴。

【案件編號：HCAL 2643/19】

（反修例風暴）