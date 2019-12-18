反修例投訴警察 一成暫列無法追查

濫權投訴按年增2.5倍

今年首11個月投訴警察課收到1551宗投訴，較去年同期1354宗升14.5%，「濫用職權」投訴升幅顯著，由17宗增至59宗，其中56宗與反修例相關。481宗與反修例相關的須匯報投訴涉503名投訴人，其中58人的投訴暫列「無法追查」，監警會副主席謝偉銓認為「無法追查」不等於投訴不成立，冀投訴警察課小心處理，繼續追查。投訴警察課高級警司（署理）趙弋敏說會繼續與投訴人了解，尋找閉路電視、翻查行動調配工作表等，不會因暫列作「無法追查」就放棄調查。

警稱無法追查非放棄調查

監警會專案組正審視反修例相關活動，6月9日至本月13日投訴警察課接獲1404宗投訴，包括500宗須匯報投訴。須匯報投訴中以「行為不當」及「疏忽職守」最多，分別佔241宗及196宗。監警會主席梁定邦料明年1月底至2月初公布首階段報告，涵蓋6．9、6．12及7．1事件，將細緻描述事實，讓社會有基礎再決定下一步。7．21、8．11、8．31及新屋嶺事件稍後分階段公布。

被問到監警會是否受壓而不能爭取更多調查權，梁定邦說無承受政治壓力，個人亦不在乎政治，只在法律框架下做好工作。他說監警會需否轉變，應由社會決定，形容自己是「small potato（小薯）」。他認為自己身在其位，不應主導。

投訴及內部調查科總警司麥衛文在監警會會議說，上月27日起向在示威執勤的警員分派「行動呼號」藍卡，包括機動部隊、應變大隊、刑事調查隊或總區衝鋒隊人員，藍卡需放在背心，至今已派1.4萬張藍卡。她說速龍小隊的戰術背心放不到卡，亦未必適合掛卡，或影響效能，現時頭盔後方有展示呼號。

（反修例風暴）