示威被捕踢保男 上海轉機遭遣返 被指危害社會安全禁入境

明報記者 張煒明

警否認被捕人資料交內地

香港警方回應查詢時強調，並沒有將任何被捕人的資料交給內地執法單位。警方又稱，不會純粹因為個別人曾參與過去的示威活動，或曾經於此段期間被捕而將他們的資料交予境外執法機構。不過，若有人在境外干犯刑事罪行而符合相關條件，警方會按機制將有關資料交予境外執法機構。

曾任民航機師的立法會議員譚文豪稱，機場屬所在國家的司法管轄範圍，原則上執法人員有權上機執法；但他指出，逃犯條例最終未有實施，內地執法人員不能因為有人在香港境內涉嫌違反香港法例，而將內地法例應用在該港人身上，認為這是破壞一國兩制。他又質疑為何內地機關會有該被捕港人的資料，促保安局及警方交代。

22歲事主梁先生稱，今年10月1日，他在灣仔用相機拍攝警方施放催淚彈時，突然被數名警員包圍並制服，以警棍毆打數下手腳後，再以涉嫌阻差辦公將他拘捕。他在香港仔警署扣留48小時後獲准保釋，一個月後報到時選擇「踢保」，至今未被檢控。梁說，該次是自己是首度被捕，過去並無干犯其他罪行。

執法人員登機 直呼其名

梁早前購買中國東方航空機票，打算經上海轉機前往巴黎探望女友。他說，前日在港登機時過程順利，惟飛抵上海浦東機場時，在停機坪有兩名臂章寫有「警察」字眼的內地執法人員上機，直呼其全名並將他帶走，其間梁說自己只是轉機，不會入境中國，對方回應稱機場是中國境內，說他不能入境。

二人將梁帶到一個房間，約4至5名人員搜查其隨身行李，並要求他解鎖手機。梁解鎖後，一名執法人員查看他手機內的照片，發現一些在反修例示威現場拍攝的照片，一名執法人員拿起相機及他的手機轉身有所動作，梁估計是拍攝他手機上的照片存檔。

帶房扣查 一度收起護照回鄉卡

搜查過後，有內地執法人員對他說，根據內地入境條例，因他危害社會安全，拒絕他入境，並將他原機遣返香港，其間兩名自稱航空公司「保衛人員」沒收其回鄉證及護照，陪同他乘原機返港後才交回。

梁說在飛機被帶走時感愕然，擔心會被無故拘留「被消失」，「驚突然人間蒸發」。他說內地將反修例運動定性為反中亂港，有心理準備會被拒入境，但沒想過連過境轉機也不准。他說之前甚少向別人提及自己被捕，認為被捕人的資料是機密，質疑警方已將反修例被捕人名單交內地執法部門。

（反修例風暴）