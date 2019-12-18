港聞

港聞二

下一篇 上一篇

示威被捕踢保男 上海轉機遭遣返 被指危害社會安全禁入境

【明報專訊】一名早前在反修例示威中被捕的香港青年，前日經上海準備轉機到法國巴黎時，有懷疑公安登機直呼其名，將其帶走並扣查，稱他有可能危害社會安全，搜查其行李及手機後，將他原機遣返香港。事主懷疑香港警方將自己被捕的資料轉交內地公安，形容做法過分和不合理。

明報記者 張煒明

警否認被捕人資料交內地

香港警方回應查詢時強調，並沒有將任何被捕人的資料交給內地執法單位。警方又稱，不會純粹因為個別人曾參與過去的示威活動，或曾經於此段期間被捕而將他們的資料交予境外執法機構。不過，若有人在境外干犯刑事罪行而符合相關條件，警方會按機制將有關資料交予境外執法機構。

曾任民航機師的立法會議員譚文豪稱，機場屬所在國家的司法管轄範圍，原則上執法人員有權上機執法；但他指出，逃犯條例最終未有實施，內地執法人員不能因為有人在香港境內涉嫌違反香港法例，而將內地法例應用在該港人身上，認為這是破壞一國兩制。他又質疑為何內地機關會有該被捕港人的資料，促保安局及警方交代。

22歲事主梁先生稱，今年10月1日，他在灣仔用相機拍攝警方施放催淚彈時，突然被數名警員包圍並制服，以警棍毆打數下手腳後，再以涉嫌阻差辦公將他拘捕。他在香港仔警署扣留48小時後獲准保釋，一個月後報到時選擇「踢保」，至今未被檢控。梁說，該次是自己是首度被捕，過去並無干犯其他罪行。

執法人員登機 直呼其名

梁早前購買中國東方航空機票，打算經上海轉機前往巴黎探望女友。他說，前日在港登機時過程順利，惟飛抵上海浦東機場時，在停機坪有兩名臂章寫有「警察」字眼的內地執法人員上機，直呼其全名並將他帶走，其間梁說自己只是轉機，不會入境中國，對方回應稱機場是中國境內，說他不能入境。

二人將梁帶到一個房間，約4至5名人員搜查其隨身行李，並要求他解鎖手機。梁解鎖後，一名執法人員查看他手機內的照片，發現一些在反修例示威現場拍攝的照片，一名執法人員拿起相機及他的手機轉身有所動作，梁估計是拍攝他手機上的照片存檔。

帶房扣查 一度收起護照回鄉卡

搜查過後，有內地執法人員對他說，根據內地入境條例，因他危害社會安全，拒絕他入境，並將他原機遣返香港，其間兩名自稱航空公司「保衛人員」沒收其回鄉證及護照，陪同他乘原機返港後才交回。

梁說在飛機被帶走時感愕然，擔心會被無故拘留「被消失」，「驚突然人間蒸發」。他說內地將反修例運動定性為反中亂港，有心理準備會被拒入境，但沒想過連過境轉機也不准。他說之前甚少向別人提及自己被捕，認為被捕人的資料是機密，質疑警方已將反修例被捕人名單交內地執法部門。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

澳門讀大學 必修基本法及國家憲法 國教用內地出版課本 學校須每周升旗
澳門讀大學 必修基本法及國家憲法 國教用內地出版課本 學校須每周升旗
升旗禮教師訓話 促反思貢獻國家
升旗禮教師訓話 促反思貢獻國家
全澳裝1620天眼 50部試人面識別
全澳裝1620天眼 50部試人面識別
選特首無競爭 民主派提修例遭否決
選特首無競爭 民主派提修例遭否決
除夕煙花取消 推加強版幻彩倒數 業界批太遲公布 旅發局萬份獎品供港人抽獎
除夕煙花取消 推加強版幻彩倒數 業界批太遲公布 旅發局萬份獎品供港人抽獎
程鼎一：市場單一不理想 研社區深度遊
程鼎一：市場單一不理想 研社區深度遊
港鐵平安夜除夕通宵行走
港鐵平安夜除夕通宵行走
房署調查：25%公屋戶願購現居租置單位 15年新高
房署調查：25%公屋戶願購現居租置單位 15年新高
失業率3.2%兩年半高 餐飲業界憂難撐過年
失業率3.2%兩年半高 餐飲業界憂難撐過年
「市民無意欲裝修」 樓房修葺失業率最高
「市民無意欲裝修」 樓房修葺失業率最高
邱騰華fb 直播批顏色經濟圈：憑什麼分黃藍
邱騰華fb 直播批顏色經濟圈：憑什麼分黃藍
反修例投訴警察 一成暫列無法追查
反修例投訴警察 一成暫列無法追查
醫療報告覆核案 爆眼女敗訴付訟費
醫療報告覆核案 爆眼女敗訴付訟費
反對禁查選民冊 記協：有助監察選舉舞弊
反對禁查選民冊 記協：有助監察選舉舞弊
遭警制服頭縫10針 商人襲警撤控 控方認證據不足 事主：畀人打反被告
遭警制服頭縫10針 商人襲警撤控 控方認證據不足 事主：畀人打反被告
社福罷工 黃頭盔砌「罷」字
社福罷工 黃頭盔砌「罷」字
雷射筆射入警車中警長 控襲警 被告投訴：警用電筒近距照眼5分鐘
雷射筆射入警車中警長 控襲警 被告投訴：警用電筒近距照眼5分鐘
警圍堵理大總指揮：允人無後果離開 反成「法治災難」
警圍堵理大總指揮：允人無後果離開 反成「法治災難」
當差37年 2月退休 籲同袍「制暴先勿增仇恨」
當差37年 2月退休 籲同袍「制暴先勿增仇恨」
非禮服藥昏睡女病人 荃灣港安男護囚8月
非禮服藥昏睡女病人 荃灣港安男護囚8月
建造創新博覽 3D展預製件建城堡
建造創新博覽 3D展預製件建城堡
9年來最大宗 海關檢7700萬元冰毒
9年來最大宗 海關檢7700萬元冰毒
情侶劫的士囚6年 官寄語獄中好好讀書
情侶劫的士囚6年 官寄語獄中好好讀書
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】富臨飯店初摘3星 首登米芝蓮 燉湯小店怕加租
【Emily】富臨飯店初摘3星 首登米芝蓮 燉湯小店怕加租
【Emily】醫委會選舉 何栢良蔡堅高票挫盧寵茂
【Emily】醫委會選舉 何栢良蔡堅高票挫盧寵茂
【Emily】段崇智膺「泰晤士高等教育」風雲人物
【Emily】段崇智膺「泰晤士高等教育」風雲人物
【Emily】議助不再 之鋒周庭失業
【Emily】議助不再 之鋒周庭失業
【Emily】副局陳浩濂搵師弟傾偈 講起反修例
【Emily】副局陳浩濂搵師弟傾偈 講起反修例