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失業率3.2%兩年半高 餐飲業界憂難撐過年

【明報專訊】反修例風波持續逾半年，加上中美貿易戰，影響香港經濟，消費及旅遊相關行業大受影響。政府統計處公布，9至11月經季節調整的失業率為3.2%，較8月至10月升0.1個百分點，是近兩年半以來最高水平。當中餐飲服務業失業率升0.1個百分點達6.2%，是8年來最高；住宿業亦升0.4個百分點至3.3%，為多個行業中升幅最高。

餐飲服務失業率6.2% 8年新高

政府統計處指出，9至11月總就業人數為383.06萬，較8至10月減少1.32萬人，總勞動人口亦由396.93萬下跌至395.6萬，減少約1.33萬人。零售、住宿及膳食服務業的失業率升至5.2%，是3年以來高位；其中餐飲服務活動業的失業率更增至6.2%，是8年來的最高水平；住宿業亦較8至10月增0.4個百分點，由8至10月2.9%，上升至3.3%。

失業率連月增加，翻查2003年數據，現時失業情况仍未及SARS時惡劣。根據統計處資料，2003年全年失業率為7.9%；而包括各個消費及旅遊行業的「批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業」失業率達8.2%，高於現時數字。

黃家和：春茗訂位淡靜 料明年首季6.5%失業

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，各家酒樓在冬至的訂枱數目較預期好，只較去年減少10%至15%，不少餐廳生意增加，但暫時可能只請散工或臨時工，相關人手應不計入就業數字。他說，現時要看春茗團拜的訂位情况，過去農曆新年前3星期已有六成訂位，但至今只有兩三成，擔憂農曆新年後為飲食業淡季，多間食肆或未能撐過淡季，預計明年首季飲食業失業率會升至6.5%。

香港飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興引述飲食業工友稱，部分食肆因業主不肯減租而導致結業，令工友頓失工作，但他接觸到的工友都能在短期內找到同類型工作，暫時問題不大。

酒店業方面，何鴻興了解到有酒店不再聘用兼職和長期散工，而此類員工數量佔整間酒店約三成人手。最近社會氣氛緩和，他說，酒店入住率回升，留意到有酒店開始聘請全職人手，期望酒店業界亦可隨之聘回原來數量的人手，不要「7個人做10個人的工作」。

勞工及福利局長羅致光表示，政府會密切留意勞工市場有關發展，會透過多項計劃及措施，協助市民就業。

民建聯稱，統計處數字反映逾1.3萬人最近失去工作，餐飲及旅遊服務失業率更達6.2%，建議政府在聖誕新年推出新一輪刺激消費措施，又促請地產商減租，以支援中小微企。

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