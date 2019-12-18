房署調查：25%公屋戶願購現居租置單位 15年新高

根據房委會今年調查發現，對於公屋戶購買資助單位的意向，約25%居於租置單位者稱，會考慮購買現居單位，平均每4戶有1戶願意購買，是2004年以來的15年新高，對比2017年調查的19%亦顯著上升。

至於其他資助出售單位，18%公屋戶考慮購買新居屋單位，較2017年的15%高；考慮購買綠置居的公屋戶有16%，較2017年的18%為低；至於二手居屋則有10%公屋戶考慮購買。

黃遠輝：反映公屋戶較難負擔新居屋

房委會資助房屋小組主席黃遠輝認為，調查很大程度反映目前樓價高企下，不少公屋戶未必負擔到新居屋、甚至是綠置居，反而租置較能負擔，而且租置單位相對較綠置居大，相信有部分以往有意選購綠置居的公屋戶，寧願退而求其次選擇較舊、其現居的租置單位。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，有意選購租置單位的公屋戶比例創15年新高，反映租置仍具吸引力，相反綠置居的吸引力下降，而且新富戶政策2017年推行，一定程度上逼使富戶有意選購現居單位。他建議房委會加快步伐推售剩餘租置單位，以回應公屋戶訴求。招國偉稱，除自然回收外，亦可考慮透過調遷或經濟誘因，加快回收租置單位。

另一名房委會委員柯創盛認為，相對租置單位，綠置居售價較高，且綠置居項目「納米化」，不符合2、3人家庭對較大生活空間的渴求，故公屋戶更偏向租置單位，促請房委會積極研究全面重推租置計劃。

另外，房屋署檢視去年7月至今年6月期間，2.05萬名獲編配公屋的一般申請者輪候時間，當中8800名申請者輪候時間逾6年，佔43%。房署分析後發現，該8800宗個案中，71%及61%個案分別是更改所選地區及住戶資料，導致影響輪候時間；有17%拒絕接受獲編配的單位，15%則是未能符合入息資格等。