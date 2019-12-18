除夕煙花取消 推加強版幻彩倒數 業界批太遲公布 旅發局萬份獎品供港人抽獎

旅發局自2012年除夕起辦煙花倒數，今年將首度取消，改為加強版幻彩詠香江，活動包括在大廈頂樓放煙火，會展則會維持設倒數鐘，倒數節目由Viu TV製作。旅發局總幹事程鼎一表示，倒數活動涉及數十萬人的人流控制，公眾安全是首要考慮，因此改為網上倒數，亦會在幻彩詠香江增設「AR遊戲」，讓大家在室內外都可參與，並有逾萬份獎品供港人抽獎。

11月內地客跌五成 本月稍好轉

據旅發局數字，11月旅客人數按年跌56%，共260萬人次來港，跌幅見SARS後新高，但日均旅客仍有8.8萬人次，較2003年11月的5.7萬人次為高。程鼎一表示，短途旅客的衝擊較大，11月內地客跌五成，當中於中大及理大發生衝突的一段時間，鐵路服務受影響，跌幅更逾六成，但本月稍為好轉，暫錄得約五成跌幅。

網上優惠平台 推廣香港優惠

程鼎一認為，社會形勢變得快，無法等到局勢完全穩定才推廣旅遊，「現在香港不是不安全，只是不便」，故旅發局推出「就在 ‧香港（Hong Kong is On）」網上平台，暫有逾500項優惠，本月6日起已開始在韓國、泰國、印尼、印度及菲律賓「試水溫」，讓旅客搜尋香港優惠。平台今日起亦會推出港人優惠（見表）。

旅發局主席彭耀佳稱，推網上平台是希望製造聲音，讓旅客不要忘記香港，提供的優惠也要有吸引力，若只提供九五折，便不能加入平台。

除夕煙花取消，餐飲及旅遊業皆受影響。珊瑚海船務董事長鄭靜華表示，原本有旅行社已預訂5艘船，在除夕夜出海看煙花，因船上餐飲要提前預訂，她周日（15日）已向餐飲公司付款，若煙花取消，旅行社亦會取消訂船，但餐飲無法取消，預計要虧蝕5萬元。她批評當局，「為什麼不能早一點宣布？起碼要給業界半個月『走盞』。」

船公司：起碼讓業界半月「走盞」

維港兩岸多間食肆都以煙花作招徠推出除夕套餐，其中銅鑼灣問月酒店（Mira Moon），在除夕夜推出「除夕自助晚餐盛宴」，本報記者昨以顧客身分查詢，職員稱，若除夕當晚煙花取消，可全數退款。尖沙嘴馬哥孛羅香港酒店的餐廳Cucina，將於31日推出「除夕暢飲派對」，職員表示，即使屆時無煙花，派對仍會舉行，不會退款。