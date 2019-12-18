選特首無競爭 民主派提修例遭否決

澳門立法會議員蘇嘉豪今年4月提出修改《行政長官選舉法》，建議若特首選舉候選人少於兩人時，必須重新展開提名程序，提案遭立法會拒絕接納，他上訴至立法會執行委員會，再被駁回，其後上訴至全體會議，亦遭大比數否決。他說不在乎參選小圈子選舉的人數，提案目的是製造輿論，「希望久不久提醒大家，這個是『一人選舉』」。

議員：市民意識提高 增討價空間

澳門立法會的組成分為直選、間選和委任議席，分別有14席、12席和7席，直選議席較回歸時增加了6席，間選議席則增加了4席。蘇嘉豪形容這只是小修小補的改變，澳門政制發展在過去20年沒進步可言，「澳門政府好似睇死澳門人不在乎（政改）」。他說，在政府、親中社團等輿論下，不少市民認同政治與民生應分開，因此向市民推動政制改革「好吃力」。

在政制以外，蘇嘉豪說民主派對政府的影響力其實有所提高，原因是市民的意識提高，「無咁易被𧨾、被騙」，民主派與政府間亦有更大討價還價的空間，可迫使政府修改甚至撤回法案。他舉例，政府今年7月提出擬撥600億元設投資基金公司，結果在議會內外的反對聲中撤回。他透露，有政府官員曾向他表示，不獲全票通過的法案，政府會視為「不及格」。

（澳門回歸20周年）