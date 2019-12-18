全澳裝1620天眼 50部試人面識別

港府亦公布，特首林鄭月娥明日及周五會率領代表團到澳門出席儀式，成員包括財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊及4名局長。

2012年訂天眼法 分4期裝

澳門近期已全城戒備，而澳門更於2012年訂立《公共地方錄像監視法律制度》（俗稱「天眼法」），自2016年起分4階段安裝共1620個鏡頭，第四階段將於明年首季完成。澳門政府早前提出，為提升警方偵查效率，同時引入「後台人臉識別技術」，代替人手翻查錄影片段。立法會議員蘇嘉豪日前在立法會提法案，要求澄清現行法律不允許當局以人臉辨識或其他生物辨識技術處理「天眼」影像。

政府稱「後台」識別沒違天眼法

澳門目前已完成首三階段安裝天眼，地點包括出入境口岸周邊區域、主要道路、旅遊景點等，第四階段涉及800個「僻靜及存在安全隱患的地點」。警方計劃在首3個階段安裝的天眼中，選用50個鏡頭作人臉識別，另50個作車牌識別，若測試效果理想，將於年底再各增50個。

「天眼法」不包括人臉識別，因此在澳門社會引起爭議，澳門警方曾解釋，「後台」不屬於天眼的組成部分，因此符合現行法律規定。蘇嘉豪質疑有關說法，日前在立法會提交解釋性質的法案，要求由負責立法的立法會，澄清現行法律不容許政府用任何人面或生物辨別技術，處理錄影所得影像。他引述立法會回應目前正分析其提案，他說不排除提案被否決，最終也可能無法阻止政府「夾硬來」。

（澳門回歸20周年）