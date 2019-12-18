升旗禮教師訓話 促反思貢獻國家

【明報專訊】根據澳門教育暨青年局的數據，當地現時有77所非高等教育學校，不少學校同時設有幼稚園、小學部及中學部，其中包括鏡平學校。現任特首崔世安在回歸前曾任該校小學部校長，中學部則在1997年啟用，網頁列明教學宗旨之一是使學生能熱愛祖國及澳門。現任中學部校長黎世祺說，該校逢星期一會舉行升國旗儀式，同時奏唱國歌，但由於場地有限，每星期只安排一個年級的學生參與，國情教育則分佈在不同科目及校外活動。
訪問當日早上，學生旗手早在8時前已準備好，初三的學生陸續齊集籃球場，至8時正開始儀式，旗手步操到旗杆並升起國旗，其他學生隨音樂唱國歌，其後由老師訓話，提醒學生周五是澳門回歸20周年的日子，提到「澳門命脈與祖國密不可分」，呼籲學生應趁回歸時候，反思可為祖國、澳門的建設做什麼。整個儀式不足10分鐘，學生隨後返回課室。
教師：國教潛移默化不突兀
該校品德及公民科科長李惠鸞同時是負責升旗隊的老師，她表示每個年級都設有由5名學生組成的旗隊，每次由其中4人負責儀式，但由於未有足夠訓練，暫未能同時升區旗。品德及公民科在澳門是必修科，9個單元之一是認識中國，涉及中國的政治、經濟、文化等範疇，比重與其他單元相若。李老師說，該校每星期設兩堂品德及公民科，不設考試，學生主要在堂上討論和報告。李表示初中課程以認識為主，高中課程要求學生具分析能力，又指認識國家、愛國是公民素養之一，以潛移默化的方式從小教育學生，便不會顯得突兀。