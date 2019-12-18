港聞

港聞一

下一篇 上一篇

升旗禮教師訓話 促反思貢獻國家

【明報專訊】根據澳門教育暨青年局的數據，當地現時有77所非高等教育學校，不少學校同時設有幼稚園、小學部及中學部，其中包括鏡平學校。現任特首崔世安在回歸前曾任該校小學部校長，中學部則在1997年啟用，網頁列明教學宗旨之一是使學生能熱愛祖國及澳門。現任中學部校長黎世祺說，該校逢星期一會舉行升國旗儀式，同時奏唱國歌，但由於場地有限，每星期只安排一個年級的學生參與，國情教育則分佈在不同科目及校外活動。

訪問當日早上，學生旗手早在8時前已準備好，初三的學生陸續齊集籃球場，至8時正開始儀式，旗手步操到旗杆並升起國旗，其他學生隨音樂唱國歌，其後由老師訓話，提醒學生周五是澳門回歸20周年的日子，提到「澳門命脈與祖國密不可分」，呼籲學生應趁回歸時候，反思可為祖國、澳門的建設做什麼。整個儀式不足10分鐘，學生隨後返回課室。

教師：國教潛移默化不突兀

該校品德及公民科科長李惠鸞同時是負責升旗隊的老師，她表示每個年級都設有由5名學生組成的旗隊，每次由其中4人負責儀式，但由於未有足夠訓練，暫未能同時升區旗。品德及公民科在澳門是必修科，9個單元之一是認識中國，涉及中國的政治、經濟、文化等範疇，比重與其他單元相若。李老師說，該校每星期設兩堂品德及公民科，不設考試，學生主要在堂上討論和報告。李表示初中課程以認識為主，高中課程要求學生具分析能力，又指認識國家、愛國是公民素養之一，以潛移默化的方式從小教育學生，便不會顯得突兀。

（澳門回歸20周年）

相關字詞﹕升旗 鏡平學校 崔世安 國情教育

上 / 下一篇新聞

澳門讀大學 必修基本法及國家憲法 國教用內地出版課本 學校須每周升旗
澳門讀大學 必修基本法及國家憲法 國教用內地出版課本 學校須每周升旗
全澳裝1620天眼 50部試人面識別
全澳裝1620天眼 50部試人面識別
選特首無競爭 民主派提修例遭否決
選特首無競爭 民主派提修例遭否決
除夕煙花取消 推加強版幻彩倒數 業界批太遲公布 旅發局萬份獎品供港人抽獎
除夕煙花取消 推加強版幻彩倒數 業界批太遲公布 旅發局萬份獎品供港人抽獎
程鼎一：市場單一不理想 研社區深度遊
程鼎一：市場單一不理想 研社區深度遊
港鐵平安夜除夕通宵行走
港鐵平安夜除夕通宵行走
房署調查：25%公屋戶願購現居租置單位 15年新高
房署調查：25%公屋戶願購現居租置單位 15年新高
失業率3.2%兩年半高 餐飲業界憂難撐過年
失業率3.2%兩年半高 餐飲業界憂難撐過年
「市民無意欲裝修」 樓房修葺失業率最高
「市民無意欲裝修」 樓房修葺失業率最高
邱騰華fb 直播批顏色經濟圈：憑什麼分黃藍
邱騰華fb 直播批顏色經濟圈：憑什麼分黃藍
示威被捕踢保男 上海轉機遭遣返 被指危害社會安全禁入境
示威被捕踢保男 上海轉機遭遣返 被指危害社會安全禁入境
反修例投訴警察 一成暫列無法追查
反修例投訴警察 一成暫列無法追查
醫療報告覆核案 爆眼女敗訴付訟費
醫療報告覆核案 爆眼女敗訴付訟費
反對禁查選民冊 記協：有助監察選舉舞弊
反對禁查選民冊 記協：有助監察選舉舞弊
遭警制服頭縫10針 商人襲警撤控 控方認證據不足 事主：畀人打反被告
遭警制服頭縫10針 商人襲警撤控 控方認證據不足 事主：畀人打反被告
社福罷工 黃頭盔砌「罷」字
社福罷工 黃頭盔砌「罷」字
雷射筆射入警車中警長 控襲警 被告投訴：警用電筒近距照眼5分鐘
雷射筆射入警車中警長 控襲警 被告投訴：警用電筒近距照眼5分鐘
警圍堵理大總指揮：允人無後果離開 反成「法治災難」
警圍堵理大總指揮：允人無後果離開 反成「法治災難」
當差37年 2月退休 籲同袍「制暴先勿增仇恨」
當差37年 2月退休 籲同袍「制暴先勿增仇恨」
非禮服藥昏睡女病人 荃灣港安男護囚8月
非禮服藥昏睡女病人 荃灣港安男護囚8月
建造創新博覽 3D展預製件建城堡
建造創新博覽 3D展預製件建城堡
9年來最大宗 海關檢7700萬元冰毒
9年來最大宗 海關檢7700萬元冰毒
情侶劫的士囚6年 官寄語獄中好好讀書
情侶劫的士囚6年 官寄語獄中好好讀書
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】富臨飯店初摘3星 首登米芝蓮 燉湯小店怕加租
【Emily】富臨飯店初摘3星 首登米芝蓮 燉湯小店怕加租
【Emily】醫委會選舉 何栢良蔡堅高票挫盧寵茂
【Emily】醫委會選舉 何栢良蔡堅高票挫盧寵茂
【Emily】段崇智膺「泰晤士高等教育」風雲人物
【Emily】段崇智膺「泰晤士高等教育」風雲人物
【Emily】議助不再 之鋒周庭失業
【Emily】議助不再 之鋒周庭失業
【Emily】副局陳浩濂搵師弟傾偈 講起反修例
【Emily】副局陳浩濂搵師弟傾偈 講起反修例