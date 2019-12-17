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【Emily】區軒范國威議席 終院今定奪 參與民主運動「心不變」

【明報專訊】香港眾志周庭同劉頴匡就去年3月立法會補選提出嘅選舉呈請案先後獲判勝訴，分別令循補選晉身立法會嘅區諾軒（區軒，圖左）及范國威（Gary，圖右）被裁定非「妥為當選」，二人提出上訴，今日終審法院將定奪兩人議席能否保住。Gary同區軒噚日同傳媒茶敘，Gary話對於判決抱審慎態度，結果難料；補選中作為周庭「Plan B」嘅區軒話，司法公義要追尋，「DQ」唔公義，反問點解一個政府嘅失誤，導致勝訴者、勝選者同選民都利益受損。

區：同區會新人分享經驗

范：與泛民並肩與有榮焉

兩人本身都係區議員，區軒話無論判決結果係點，參與民主運動嘅心永遠唔會變，包括向新當選嘅民主派區議員分享經驗，令市民睇到民主派執政係有視野同承擔。Gary話佢會繼續同民主派政黨、素人有不同協作，喺區議會改革方面「唔係老鬼講晒」，佢哋只係民主派嘅侍工。

Gary話，入到議會後同其他民主派一齊打「一地兩檢」、「國歌法」同修訂《逃犯條例》等重要戰役係與有榮焉，無諗過會發展成咁大嘅民主運動；但若失去議席，佢提出用特權法調查警暴嘅動議就不能提出，會係一個遺憾。

至於明年立法會會否參選，Gary話會積極考慮；區軒指有傳媒報道佢想完成博士學位，但事實上「十畫都未有一撇」，佢連名都未報，話「不如考慮咗眼前嘅狀况先」。

相關字詞﹕立法會補選 范國威 區諾軒 選舉呈請

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