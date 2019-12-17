【Emily】區軒范國威議席 終院今定奪 參與民主運動「心不變」

區：同區會新人分享經驗

范：與泛民並肩與有榮焉

兩人本身都係區議員，區軒話無論判決結果係點，參與民主運動嘅心永遠唔會變，包括向新當選嘅民主派區議員分享經驗，令市民睇到民主派執政係有視野同承擔。Gary話佢會繼續同民主派政黨、素人有不同協作，喺區議會改革方面「唔係老鬼講晒」，佢哋只係民主派嘅侍工。

Gary話，入到議會後同其他民主派一齊打「一地兩檢」、「國歌法」同修訂《逃犯條例》等重要戰役係與有榮焉，無諗過會發展成咁大嘅民主運動；但若失去議席，佢提出用特權法調查警暴嘅動議就不能提出，會係一個遺憾。

至於明年立法會會否參選，Gary話會積極考慮；區軒指有傳媒報道佢想完成博士學位，但事實上「十畫都未有一撇」，佢連名都未報，話「不如考慮咗眼前嘅狀况先」。