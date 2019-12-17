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港聞
2019年12月17日星期二
港聞二
習見林鄭：顯勇氣擔當 堅定支持 撐警嚴正執法 分析：強硬政策未改
李克強促「抓緊研究」深層矛盾
羅致光：未考慮檢討委會加傳召權 泛民：廢的
測遙控彈案提堂 控方：可50米內引爆
「不願後退」 記者遭棍打拘捕 警稱因掙扎要制服 癲狗日報強烈譴責
漆噴途人 警斥如黑社會
手槍連槍袋掛欄杆 警：是氣槍 非警遺留
反對禁查選民冊 選管會：成起底代罪羊
被指遭美拒入境 何柱國告網台誹謗
石棺案兩被告誤殺囚17年 官不解棄職糜爛過活 「教育還是人性出錯？」
求情同稱受首被告操縱 獄中信基督
新「平安手機」偵測長者活動 一天不動即聯絡
專欄：網絡資訊，管或不管？／文：章濤
港府：內地有權東人工島執法 泛民批違三地三檢協議 變「送中陷阱」
公安：被拘港人涉7年前走私
旅界：開放人工島帶動一天團
天星申加價3至5毫 議員指過高
指九龍真光違協議 科專索錢索舖
政府研暫撥官地 助洪水橋棕地戶
消委發現16航空公司：預定航班時間不屬合約條款
12電磁爐5符安全測試 1款溫升超標易老化
兩抽油煙機價差近半 效能接近
醫專9院允放寬培訓海外醫 醫局：與前線商討 或改聘外援條件
承認內地專科培訓經驗 港大深圳醫院作試點
銀行開戶贈職員手表 退休解放軍後勤囚兩月
大埔青年宿舍月租最平4248 開始接受申請 料3月入伙
尊子漫畫
【Emily】年輕人貧窮率升3年 羅致光：原因之一裸辭
【Emily】區軒范國威議席 終院今定奪 參與民主運動「心不變」
【Emily】再次外國賣廣告 港府9F重申自由
【Emily】贏涂謹申 容海恩任保安委會副主席
【Emily】收林鄭聖誕賀卡 阿廷問網民點覆
【Emily】中樂團籌款演出 曾鈺成周潔冰合唱
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【明報專訊】（請看附圖）
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習見林鄭：顯勇氣擔當 堅定支持 撐警嚴正執法 分析：強硬政策未改
李克強促「抓緊研究」深層矛盾
羅致光：未考慮檢討委會加傳召權 泛民：廢的
測遙控彈案提堂 控方：可50米內引爆
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