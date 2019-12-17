大埔青年宿舍月租最平4248 開始接受申請 料3月入伙

須18至30歲在職者 月入不超2.1萬

PH2位於大埔寶鄉街2號，將提供70個面積為187至232平方呎的單人單位、兩個398平方呎的雙人單位，以及兩個3人共居單位，租金4248至8711元，不包括水電費。申請人必須為18至30歲的香港在職青年，單人申請者月入須不超過2.1萬元，總資產不超過36.4萬元，二人申請者資格為單人的一倍，最長只能居住5年。

74伙多屬單人 抽300人面談評審

合資格者昨日起開始報名，至明年1月4日下午6時截止，青協將以電腦抽籤抽出300個單人申請及10個二人申請後，會邀請中籤者面談核實資料和評審。青協督導主任黃秀儀指出，會考慮申請者負擔租金水平、現時居住環境等評分，「會考慮到入息及租金承擔能力，如果在青年宿舍居住後，要用一半薪金交租，這些就未必最適合」，但仍會考慮多個因素，申請人入息無設下限。

相較元朗的保良局青年宿舍項目，今年3月動工時建議單人房月租約2000元、雙人房3000至4000元，PH2租金較高昂。青協副總幹事呂慧蓮指出，租金訂在不超於市值的六成，以自負盈虧模式運作，希望除為年輕人解決住宿需要外，亦盼年輕人能在宿舍建立人際網絡及學懂生活技能。她說，青協未來仍希望推進更多青年宿舍項目，暫時考慮選址在大角嘴必發道的青協中心。

市價六成 議員質疑太貴難儲錢

民主黨立法會議員尹兆堅認為PH2訂租太貴，若單身公屋申請入息限額為11,830元，即青宿租金將佔其收入最少一半，即使已放寬他們租住也無法承擔。他續稱，一般劏房租金平均5000元，不知青宿「平在哪」，令青年難以儲蓄，認為租金應參考公屋租金調整，而非市值六成。公屋聯會總幹事招國偉亦認為租金過高，憂此水平未必能助年輕人儲錢及未來置業。