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醫專9院允放寬培訓海外醫 醫局：與前線商討 或改聘外援條件

【明報專訊】《施政報告》提出為剛註冊或具數年工作經驗的海外醫生提供專科培訓。醫管局現聘請達中期專科資歷的海外醫生，為吸引年輕醫生，醫學專科學院（醫專）稱急症科、兒科、內科等9個專科學院，同意培訓只考獲初期試、未達中期專科資歷的海外醫生。醫管局正與前線商討，稍後更新海外醫生招聘條件。不過，6個專科暫未加入培訓，包括流失率高的耳鼻喉科及骨科；麻醉科指導師不足；外科則稱名額受手術量限制。

綜合本報採訪，9個會培訓海外醫生的學院包括急症科、兒科、內科、家庭醫學、眼科、精神科、婦產科、病理科及社會醫學，暫未提供培訓的有上年度流失率最高、達11.7%的耳鼻喉科；流失率第二高、達10.2%的骨科，以及外科、放射科和麻醉科。牙科不設有限度註冊制度，獲本港執業資格才有專科培訓。

醫專主席劉澤星受訪時稱，醫專現有15個專科學院、69個專科；有9個學院同意培訓海外醫生，不會因追求人數而降低水準，有關海外醫生須已被納入醫專認可的專科培訓課程及通過初期試，另會確保優先錄取本地醫生。本港專科培訓地點以公立醫院為主，醫管局聘請的海外醫生須達中期專科資歷。對於改為通過初期試即可，劉否認降低門檻，「跟以前錄取中期專科資歷的（醫生）沒分別，都能去到這程度，只不過由我們培訓，補充年輕醫生」。他說其餘6個學院「未準備好」，有學院規條訂明只培訓正式註冊醫生，另有病例、導師不足等問題，會再商討。

醫管局去年麻醉科顧問醫生流失率達17.6%，麻醉科醫學院主席張志偉稱原則上同意培訓，但尚未答應，導師不足是原因之一。他稱正等候醫管局數字，以計算有否足夠病例；章程列明只培訓正式註冊醫生，如修改要徵詢院士意見。

外科醫學院長梁慶達稱，受訓醫生每年要做固定手術量，名額與手術量直接掛鈎；近年微創手術多，開刀手術相對減少，數量僅夠應付正式註冊醫生的訓練。本年度精神科培訓醫生名額36個，精神科醫學院副院長陳國齡同意提供培訓，現受訓名額未滿，海外醫生可填補空缺。眼科醫學院前院長黎少明認為，若海外醫生增加，或要設培訓限額。

公醫協會：不會一口拒絕

公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，僅獲食衛局及醫管局「知會」上述措施，自己不會「一口拒絕」，但稱歐美國家有專科容許非當地受訓醫生報考；英國亦允許醫生實習時報考初期試，臨牀經驗或不足。該會要求海外醫生有至少一年正式註冊經驗，惟當局未承諾。

醫管局稱正與前線醫生商討，確保不影響本地醫生的前提下，有何專科特別需要引入海外醫生，以及所需基本工作經驗和專科資歷，待細節確定後會更新海外醫生招聘條件。

相關字詞﹕專科培訓 醫管局 醫學專科學院 海外醫生

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