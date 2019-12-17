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兩抽油煙機價差近半 效能接近

【明報專訊】市面上的抽油煙機五花八門，有傳統雙風扇、煙囱式、拉趟式等設計。消委會測試了15個樣本後，發現一款約售2400元的傳統抽油煙機，整體表現與另一款近3700元的產品不相伯仲。消委會亦提醒，市面製造商多以抽油煙機的排氣量、風扇轉速作宣傳，測試後證實與抽油煙的能力無直接關係。

排氣轉速與抽吸無直接關係

消委會早前委託德國一間獨立實驗所測試15款抽油煙機，結果發現，抽油煙機的排氣量高低及風扇轉速，與其抽吸能力未必成正比。在傳統雙風扇設計的7個抽油煙機樣本中，「簡栢」排氣量最高，每小時排出743立方米，但其抽吸油煙的能力卻最弱。

這7個傳統雙風扇設計樣本中，售2390元的「櫻花」與3690元的「西門子」抽油煙機，兩者抽吸油煙及氣味的能力不相伯仲。消委會提醒，消費者選購時不應單憑廠商提供的數值直接比較，應了解產品的抽吸能力。

另外，消委會發現，整體15個抽油煙機樣本中，只有3款通過所有安全測試，包括屬煙囱式的「Panasonic」、拉趟式的「伊萊克斯」和「簡栢」。煙囱式「惠而浦」及「西門子」只在標示說明方面有輕微不足，缺乏部分警告字句，但其餘10款均有改善空間，包括在電氣安全、阻燃能力等方面。

（消委報告）

相關字詞﹕抽油煙機 消委會

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