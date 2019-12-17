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12電磁爐5符安全測試 1款溫升超標易老化

【明報專訊】港人家居空間狹小，日常煮食用電磁爐愈見普遍。消委會測試了12款電磁爐，發現有兩款迷你電磁爐不符合安全標準。其中「家美」迷你電磁爐的電磁線圈溫度升幅超標，會加速老化，甚至有「跳大掣」風險；該款電磁爐的加熱速度亦屬眾多樣本中最慢，把水加熱至接近沸騰需約14分鐘。

Ikea評分高 價格待機耗電低

消委會與機電工程署參考國際標準，測試了12款單頭電磁爐，其中包括3款闊度不足24厘米的迷你電磁爐。12個樣本中只有5款能通過全部安全測試，包括「Ikea」、「豐澤」、「樂信」、「米家」及「Kenwood」電磁爐。Ikea樣本是整體總評級最高，獲4星半，在9個普通型號中，其價格及待機耗電量均是最低。

消委會並測試樣本的加熱速度，計算電磁爐以最高火力，將水從15℃加熱至90℃所需時間。結果發現，「Ikea」、「SPT」、「美的」及「米家」電磁爐均可在4分鐘內加熱1升水，但功率較低的迷你電磁爐較慢，最慢是家美，加熱需時13分53秒。

樂斯家美易誤開

消委會亦關注到，不少港人蝸居「劏房」，日常習慣以電磁爐煮食。根據測試標準，輕觸式電磁爐須於兩個不同位置按鍵後，才開始煮食；但「樂斯」及「家美」這兩款迷你電磁爐只需輕輕按動開關掣，便會馬上加熱。同時，家美電磁爐亦有溫升超標的問題，可令絕緣系統加速老化，嚴重時更可引致「跳大掣」。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，家美樣本的溫升速度明顯高，消費者要留意爐面會較熱，切勿讓小孩碰到；而長期使用電磁爐會加速老化，消費者要注意。

（消委報告）

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