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消委發現16航空公司：預定航班時間不屬合約條款

【明報專訊】航空公司不時取消航班及更改班次，令旅客無法如期乘搭飛機或受誤點影響。消委會比較20間航空公司，發現16間列明機票上列出的預定航班時間不屬合約條款；其餘4間註明航班時間可隨時更改。換言之，消費者有可能在未被通知情况下，臨時發現航班遭更改，但航空公司未必負擔賠償。消委會稱有消費者購買往芝加哥的直航機票，出發前兩日才發現需轉機，再揭發航空公司一個月前已停辦直航，卻無明確通知；有人購買往關島直航來回機票，及後被要求到夏威夷及三藩市轉機，又或需到東京轉機並要每人多收2000元。

消委會比較20間航空公司運送條款，發現16間均列明機票的預定航班時間不構成合約一部分，其餘4間註明公司有權隨時更改航班時間；航空公司未必對乘客蒙受的損失負責或賠償。

4間列明可隨時改時間

有人關島直航被要求三藩市轉機

消委會今年1至11月接到1057宗相關投訴，其中投訴人陳小姐8月中旬購買9月下旬由香港飛往芝加哥的直航來回機票，但至出發前兩日預辦登機服務時，才發現航班改為需轉機，較原定行程延誤約4小時，故決定取消機票。她及後發現，原來航空公司8月下旬已停辦直航，但在其出發前數天收到的「確認電子機票」電郵，都無明確提示。消委會經調停後，她獲發價值300美元的旅遊禮券作補償。

消委促參考歐盟法例 負賠償通知責任

張小姐亦有同類遭遇。她5月時購買兩張明年1月由香港飛往關島的直航來回機票，7月收到通知指該航線即將停航。航空公司提出3個方案，包括：日期不變，但須到夏威夷及三藩市轉機；出發及回程日延後4天，須東京轉機；日期不變，須東京轉機，但要另收每位乘客2000元。她向消委會投訴並經考慮後，決定放棄旅程及希望退款，最終在一個多月後獲全數退款。

旅遊網買機票 運送條款多不適用

消委會表示，歐盟、加拿大及美國均有法例規管航班延誤賠償，有關做法明顯較亞洲的航空公司理想；而10間亞洲航空公司中，只有中國東方航空列明會就延誤作金錢賠償。消委會建議其他航空公司參考歐盟法例要求，當航班出發前相當短時間內有臨時更改，公司有責任即時通知乘客，亦有義務分擔及賠償乘客損失。

另外，消委會向4間旅遊網站查詢，包括Expedia、Hutchgo、專業旅運、Trip.com，了解航班取消或延誤時旅客選項，有關網站均表示，需由航空公司安排、視乎航空公司政策而定。而今次消委會調查的20間公司，其運送條款均訂明只適用於與航空公司直接購買的機票。

消委會認為，消費者如透過旅遊網站訂購機票，遇到航班取消或延誤，便要透過相關旅行社或旅遊網站申索，極有可能增加他們求助的時間和難度。

明報記者

（消委報告）

相關字詞﹕航空公司 消委會

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