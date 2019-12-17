政府研暫撥官地 助洪水橋棕地戶

政府擬分3期發展洪水橋新發展區，涉及441公頃，共建6.1萬單位。第一期工程佔地17公頃，將收回12公頃私人土地，先興建1400單位，其中1300個交房協建安置屋邨；並會完成鄉村遷置區及多層工廈土地平整。

鄉議局主席、經民聯劉業強表示，洪水橋新發展區範圍有不少棕地，部分屬港口後勤工作，對經濟有貢獻，但未必適合遷至區內多層工廈，促請政府不要「跑數起公屋」強行收地，忽略棕地經濟發展。

助多層工廈落成前續營

發展局常任秘書長甯漢豪表示，政府會對受影響棕地作業者提供現金補償，但對於繼續經營者，當局循3個方向協助，包括多層工廈落成前，研究將已規劃作「倉儲」用途官地給予競投，做簡單搭建或露天作業；若他們物色到私人土地遷置，當局會加快處理地政及城規程序。而政府亦在洪水橋等預留70多公頃土地，以地積比5、6倍建多層工廈，相信可協助重置棕地作業，但需研究如何吸引遷入，規劃署正就多層工廈租金水平等展開研究，料明年中完成。