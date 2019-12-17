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指九龍真光違協議 科專索錢索舖

【明報專訊】香港科技專上書院（科專）稱3年前與九龍真光中學計劃合作，選址九龍城衙前塱道的「御門．前」舖位籌辦幼稚園。惟科專指控九龍真光後來違反協議，並拒絕繳付租金和水電費等開支，成立雙方各有代表的校董會等，以及拒絕騰出涉事單位。科專上周五入稟向九龍真光追討相關開支，要求法庭頒令科專收回該校舍。

原告為科專的母公司國際高等教育交流基金有限公司，被告為九龍真光中學。入稟狀指出，原告和被告於2016年10月達成籌辦幼稚園的協議，選址九龍城「御門．前」一樓舖位，預計收生約176人，原告負責2017年9月1日前的租金、水電費等費用，並會先墊支幼稚園初期營運開支。原告翌月向被告發出有期限執照，讓被告在營運幼稚園目的下進入該舖位。

稱未繳水電 非法侵入單位

入稟狀稱，協議原安排原告和被告的代表以6比4比例成立校董會，惟被告其後未遵從。2017年9月1日起校董會會議一直未舉行，被告同時未付去年部分的水電費及租金。

原告稱被告上述行為屬違約，去年通知被告及要求被告今年7月前騰出單位，但被告並未照做，更在未經原告同意下，在今年8月起繼續進入單位，該行為構成非法侵入。原告遂入稟向被告追討相關開支，及要求對方騰出該單位。

【明報專訊】

【明報專訊】香港科技專上書院（科專）稱3年前與九龍真光中學計劃合作，選址九龍城衙前塱道的「御門．前」舖位籌辦幼稚園。惟科專指控九龍真光後來違反協議，並拒絕繳付租金和水電費等開支，成立雙方各有代表的校董會等，以及拒絕騰出涉事單位。科專上周五入稟向九龍真光追討相關開支，要求法庭頒令科專收回該校舍。

原告為科專的母公司國際高等教育交流基金有限公司，被告為九龍真光中學。入稟狀指出，原告和被告於2016年10月達成籌辦幼稚園的協議，選址九龍城「御門．前」一樓舖位，預計收生約176人，原告負責2017年9月1日前的租金、水電費等費用，並會先墊支幼稚園初期營運開支。原告翌月向被告發出有期限執照，讓被告在營運幼稚園目的下進入該舖位。

稱未繳水電 非法侵入單位

入稟狀稱，協議原安排原告和被告的代表以6比4比例成立校董會，惟被告其後未遵從。2017年9月1日起校董會會議一直未舉行，被告同時未付去年部分的水電費及租金。

原告稱被告上述行為屬違約，去年通知被告及要求被告今年7月前騰出單位，但被告並未照做，更在未經原告同意下，在今年8月起繼續進入單位，該行為構成非法侵入。原告遂入稟向被告追討相關開支，及要求對方騰出該單位。

【案件編號：HCA2304/19】

相關字詞﹕洪水橋新發展區 多層工廈 棕地 發展局

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