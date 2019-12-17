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公安：被拘港人涉7年前走私

【明報專訊】一名港人上周五乘金巴經港珠澳大橋往澳門時，疑在東人工島安檢站被內地公安拘捕後失聯，事隔3日廣東省公安廳證實當日拘捕一名潛逃7年男子，涉2012年走私手機案，並稱自本月10日已在安檢站查獲多名通緝犯。至於其間多少港人在東人工島被捕及接獲內地通報個案數，香港保安局稱入境處沒備存在大橋被捕數字。

警方稱昨午經通報機制接獲內地通報，一名香港男子涉走私罪被內地執法機關拘留。銅鑼灣書店事件後，中港通報機制2018年2月起有新安排，不論港人在內地涉及刑事案或內地人在港涉案，相關部門一般要7至14天內向另一方通報。通報機制只限刑事罪行，不包括行政拘留。廣東省公安廳昨午在微博公布，上周五下午3時許邊檢民警「例行檢查」一輛往澳門的穿梭巴士時發現53歲疑犯鍾╳明，涉嫌2012年8月組織粵港兩地貨車司機走私手機，屬集團「重要成員」，被深圳機場海關緝私分局通緝。珠海邊檢已移交辦案單位。

協助事主的民主黨立法會議員涂謹申說，暫未能確認公安廳的被捕者是其求助個案。保安局稱基於私隱不宜透露詳情，如有港人求助，會按現行機制處理，不會亦不宜干預其他司法管轄區執法行動。

區議員過深圳灣被拒

now記者未能入澳門

此外，繼本月民主派葵青區區議員周偉雄被內地拒入境，東區區議員古桂耀昨坐直通巴士擬經深圳灣口岸赴肇慶，抵內地關口閘機時未能通過人面識別，扣留近兩小時並被拒入境，由港警到關口要他跟着走回香港。now 亦稱兩人採訪隊昨經大橋赴澳門採訪，記者在東人工島內地公安檢查站被截查並拒絕入境澳門，攝影師則過關。邊防人員未解釋原因，只說情况會維持幾天。

相關字詞﹕保安局 港珠澳大橋 李家超 東人工島

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