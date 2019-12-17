港府：內地有權東人工島執法 泛民批違三地三檢協議 變「送中陷阱」

協議未言內地可截赴澳者

本報翻查《港珠澳大橋建設、運營、維護和管理三地政府協議》，當中沒明文列明保安局說法，只提到三地採取「屬地原則」，即各地在屬地內按其法律執法，另列明大橋口岸實行「三地三檢」，無說明內地部門可設關卡截查或拘捕前赴澳門的乘客。

涂謹申：搭直升機經領空亦檢？

東人工島位處內地水域，按屬地原則，內地有司法管轄權，但民主黨涂謹申指出，三地政府一早協議「三地三檢」，「中間經過內地地方，內地都不會行使司法管轄權」，但內地突然在東人工島設安檢站，如新「送中陷阱」，違背過去承諾及共識，令國際社會對使用大橋的信心降低。他批評保安局說法離譜，扭曲協議及放棄「三地三檢」原則，「這麼（中國）真是做什麼都得，找水警艇爬梯上橋都可設置（安檢站），去水底都可以」。他質疑是否在港乘直升機往澳門途經內地領空，「你找武裝直升機夾它下來？」

公民黨譚文豪稱說法完全違反「三地三檢」協議，批評港府「完全跪低」，以後任何所謂協議只會淪為「廢紙」，「只需拿出『一國』就不用理會任何協議」。

姚思榮：早通知旅界較佳

旅遊界立法會議員姚思榮說，東人工島屬內地管轄範圍，內地有權執法及安檢，且值習近平訪澳的「非常時期」，僅臨時措施。他承認港人被捕一事「旅客多少會有擔心」，但事件現已清晰，相信屬個別事件，能釋部分人疑慮。他認為日後若再有安檢措施，更早通知業界會更好。

回應增安檢 局方：粵月初公布

涉事港人上周五在東人工島被捕，翌日事件經傳媒報道，保安局長李家超被揭發上周六到訪東人工島。保安局昨稱李家超是了解澳門回歸安保工作安排，不便透露細節，亦無回應他當日知否涉事港人被捕。局方亦未正面回應事前對增設安檢站是否及何時知情，僅稱本月9日珠海市公安局在廣東省公安廳網頁上公布安排。譚文豪質疑港珠澳大橋管理局有香港代表，質疑為何港府似乎不知情，亦沒向市民公告，又質疑到訪東人工島的李家超為何亦無公布消息。