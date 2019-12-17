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章濤 財科暗戰

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專欄：網絡資訊，管或不管？／文：章濤

【明報專訊】互聯網之父Tim Berners-Lee發起「網絡契約」，核心在保障資訊自由，除上文談及私隱保障外，尚能延伸出兩大思考點。

首先是確保信息如何不被過濾。互聯網本無邊界，但卻可用人為方法控制、過濾信息。如中國規定任何發放予國內用戶的網絡資訊，其網站伺服器必須放於國內，更要申請備案、提交網站負責人資料，方便掌握行蹤，以收資訊控制之效。此一做法在內地行之有效，民眾無太大反對聲音，只是是否放諸四海皆準，我抱有質疑，因為對不同範疇的自由，始終愈少約束愈有利。

其次是假新聞的處理。資訊自由如雙刃劍，既讓優質資訊得以廣傳，也助長假新聞氾濫。現時，不少國家就禁絕假新聞立法，但隨即引來各種質疑，認為是政權打壓民眾發聲的手段；要確立過濾、規管、投訴、審核的標準並不容易，要在資訊、言論自由與真確資訊中劃出界線亦相當困難。我認為，與其立法禁止，倒不如提高整體公民質素，令人人都具備足夠能力判別資訊，靠常識區分內容而非依賴法規。近年流行的fact-check（事實查核）風氣正是關鍵，因其過程需要思考、求證，講求批判能力，而非全盤接收內容。正因現時網上資訊製作及傳播成本極低，有圖未必有真相，閱讀者更有責任查核自己關注的資訊，不做假新聞的幫兇。

要保障私隱應當立法規管，但管的不是用戶，而是政府、企業。而若然要確保信息不被過濾及處理假新聞，就不應該有過多的法規和限制，讓民眾提高自身水平，靠常識接收資訊，無為而治，才可真正長治久安。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

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