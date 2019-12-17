新「平安手機」偵測長者活動 一天不動即聯絡

3分鐘3未接 直接呼喚用家

長者安居協會1996年推出「一線通平安鐘」服務，2010年推出首代「平安手機」。第三代「平安手機」本月面世，王虹虹表示，新一代「平安手機」具備新功能，會主動偵測用家活動，如熱線中心偵測到用家一日沒有用手機、沒明顯移動，會聯絡用家或家人；若熱線中心職員或家人於3分鐘內致電用家3次而沒有接聽，話音通話功能會自動開啟，中心職員可透過平安手機直接呼喚用家，以確定位置及安全。當手機電量低於20%，中心職員更會主動提醒用戶為手機充電。「平安手機」月費為188元。

王虹虹說，收集長者意見後，發現他們偏好使用「摺機」，故改回第一代的摺機設計，不同於第二代的直身手機。用家的家人亦可免費下載「智安心」手機應用程式，根據「平安手機」內LBS得知長者用家位置。

「一線通平安鐘」服務現時有80%用家使用室內「平安鐘」，「平安手機」約佔兩成。王虹虹預計，長遠「平安手機」將比「平安鐘」受歡迎，因前者可攜帶使用。

明報記者