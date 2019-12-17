港聞

港聞二

下一篇 上一篇

新「平安手機」偵測長者活動 一天不動即聯絡

【明報專訊】智能手機雖已十分普及，仍有部分長者不懂使用。長者安居協會本月1日推出第三代「平安手機」，除一如以往具備「平安掣」按鍵功能，並會以「移動定位服務（Location Based Service，簡稱LBS）」主動偵測用家活動，若用家超過一日無用手機、沒明顯移動，中心會主動聯絡用家或家人。長者安居協會行政總裁王虹虹（王蓉）相信，可攜帶使用的「平安手機」將比室內使用的「平安鐘」更受歡迎。

3分鐘3未接 直接呼喚用家

長者安居協會1996年推出「一線通平安鐘」服務，2010年推出首代「平安手機」。第三代「平安手機」本月面世，王虹虹表示，新一代「平安手機」具備新功能，會主動偵測用家活動，如熱線中心偵測到用家一日沒有用手機、沒明顯移動，會聯絡用家或家人；若熱線中心職員或家人於3分鐘內致電用家3次而沒有接聽，話音通話功能會自動開啟，中心職員可透過平安手機直接呼喚用家，以確定位置及安全。當手機電量低於20%，中心職員更會主動提醒用戶為手機充電。「平安手機」月費為188元。

王虹虹說，收集長者意見後，發現他們偏好使用「摺機」，故改回第一代的摺機設計，不同於第二代的直身手機。用家的家人亦可免費下載「智安心」手機應用程式，根據「平安手機」內LBS得知長者用家位置。

「一線通平安鐘」服務現時有80%用家使用室內「平安鐘」，「平安手機」約佔兩成。王虹虹預計，長遠「平安手機」將比「平安鐘」受歡迎，因前者可攜帶使用。

明報記者

相關字詞﹕長者安居協會 平安鐘 創科線 創科線

上 / 下一篇新聞

習見林鄭：顯勇氣擔當 堅定支持 撐警嚴正執法 分析：強硬政策未改
習見林鄭：顯勇氣擔當 堅定支持 撐警嚴正執法 分析：強硬政策未改
李克強促「抓緊研究」深層矛盾
李克強促「抓緊研究」深層矛盾
羅致光：未考慮檢討委會加傳召權 泛民：廢的
羅致光：未考慮檢討委會加傳召權 泛民：廢的
測遙控彈案提堂 控方：可50米內引爆
測遙控彈案提堂 控方：可50米內引爆
「不願後退」 記者遭棍打拘捕 警稱因掙扎要制服 癲狗日報強烈譴責
「不願後退」 記者遭棍打拘捕 警稱因掙扎要制服 癲狗日報強烈譴責
漆噴途人 警斥如黑社會
漆噴途人 警斥如黑社會
手槍連槍袋掛欄杆 警：是氣槍 非警遺留
手槍連槍袋掛欄杆 警：是氣槍 非警遺留
反對禁查選民冊 選管會：成起底代罪羊
反對禁查選民冊 選管會：成起底代罪羊
被指遭美拒入境 何柱國告網台誹謗
被指遭美拒入境 何柱國告網台誹謗
石棺案兩被告誤殺囚17年 官不解棄職糜爛過活 「教育還是人性出錯？」
石棺案兩被告誤殺囚17年 官不解棄職糜爛過活 「教育還是人性出錯？」
求情同稱受首被告操縱 獄中信基督
求情同稱受首被告操縱 獄中信基督
專欄：網絡資訊，管或不管？／文：章濤
專欄：網絡資訊，管或不管？／文：章濤
港府：內地有權東人工島執法 泛民批違三地三檢協議 變「送中陷阱」
港府：內地有權東人工島執法 泛民批違三地三檢協議 變「送中陷阱」
公安：被拘港人涉7年前走私
公安：被拘港人涉7年前走私
旅界：開放人工島帶動一天團
旅界：開放人工島帶動一天團
天星申加價3至5毫 議員指過高
天星申加價3至5毫 議員指過高
指九龍真光違協議 科專索錢索舖
指九龍真光違協議 科專索錢索舖
政府研暫撥官地 助洪水橋棕地戶
政府研暫撥官地 助洪水橋棕地戶
消委發現16航空公司：預定航班時間不屬合約條款
消委發現16航空公司：預定航班時間不屬合約條款
12電磁爐5符安全測試 1款溫升超標易老化
12電磁爐5符安全測試 1款溫升超標易老化
兩抽油煙機價差近半 效能接近
兩抽油煙機價差近半 效能接近
醫專9院允放寬培訓海外醫 醫局：與前線商討 或改聘外援條件
醫專9院允放寬培訓海外醫 醫局：與前線商討 或改聘外援條件
承認內地專科培訓經驗 港大深圳醫院作試點
承認內地專科培訓經驗 港大深圳醫院作試點
銀行開戶贈職員手表 退休解放軍後勤囚兩月
銀行開戶贈職員手表 退休解放軍後勤囚兩月
大埔青年宿舍月租最平4248 開始接受申請 料3月入伙
大埔青年宿舍月租最平4248 開始接受申請 料3月入伙
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】年輕人貧窮率升3年 羅致光：原因之一裸辭
【Emily】年輕人貧窮率升3年 羅致光：原因之一裸辭
【Emily】區軒范國威議席 終院今定奪 參與民主運動「心不變」
【Emily】區軒范國威議席 終院今定奪 參與民主運動「心不變」
【Emily】再次外國賣廣告 港府9F重申自由
【Emily】再次外國賣廣告 港府9F重申自由
【Emily】贏涂謹申 容海恩任保安委會副主席
【Emily】贏涂謹申 容海恩任保安委會副主席
【Emily】收林鄭聖誕賀卡 阿廷問網民點覆
【Emily】收林鄭聖誕賀卡 阿廷問網民點覆
【Emily】中樂團籌款演出 曾鈺成周潔冰合唱
【Emily】中樂團籌款演出 曾鈺成周潔冰合唱