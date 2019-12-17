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求情同稱受首被告操縱 獄中信基督

【明報專訊】次被告劉錫豪及第三被告張善恒誤殺罪成，兩人代表律師昨求情時均稱受首被告曾祥欣操縱或「洗腦」，兩人入獄後信奉基督教，反省己過。張善恒在求情信向事主家人致歉，單獨囚禁期間讀《聖經》靜思己過，反思入住涉案DAN 6單位的「人生黑暗時期」，明白不能補償事主張萬里家人失去摯親的痛苦，他不會忘記事主失去生命一事。

劉悔令父母失望 牧師讚善良

控方表示，劉錫豪及張善恒均無案底。劉錫豪的代表律師稱，劉是曾祥欣操縱下的受害者，後悔令父母失望。張善恒的代表律師稱，張於2015年10月底認識另兩被告後，人生自此轉變，走向歧途；曾祥欣教他向財務公司借錢，兩日間賺數萬元，受其影響希望「賺快錢」，犯下本案明顯受曾祥欣或他人「洗腦」，令他如「癲咗咁」做出本案行為。

辯方為劉錫豪呈16封求情信，稱劉自小喜愛跳舞，花時間鑽研舞技，更成為別人的導師，是積極向上年輕人；他在獄中3年，信奉基督教，亦學習英文文法及寫作課程，牧師讚他生性善良。劉在2018年審訊前已承認誤殺，但不獲控方接納，令他情緒受困擾。其父母在求情信則自責工作繁忙未能管教好兒子，雙方缺乏溝通。

張稱貪玩 遭洗腦盼賺快錢

辯方另透露，張善恒兩歲時父母離異，與母相依為命。張寫的求情信稱，案發時「貪玩」、「貪心」，無意傷害他人，後悔無理會母親忠告，而其母自責未能給兒子足夠關注。另有3名醫生撰寫求情信稱，張從小經常到醫院等候母親下班，為人有禮、開朗，對他犯下此案感錯愕，認為不符其平日性格。

辯方強調，張曾為事主施心外壓急救，但事主不幸離開人世，而張在本案取走事主財物獲利，希望法庭輕判。

相關字詞﹕張善恒 劉錫豪 求情 誤殺罪 石棺藏屍案

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