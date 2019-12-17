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石棺案兩被告誤殺囚17年 官不解棄職糜爛過活 「教育還是人性出錯？」

【明報專訊】荃灣工廈DAN6單位2016年石棺藏屍案事隔3年後，首被告曾祥欣上周五裁定謀殺罪成依例囚終身，次被告及第三被告裁定誤殺罪成，連同早前承認的阻止合法埋葬屍體罪，二人昨各被判囚17年。法官李瀚良認為，次被告劉錫豪用武力向事主施用二氯甲烷，屬加刑因素，更形容他「夠蠢」到誤信首被告；第三被告張善恒則角色較輕，曾嘗試為事主搶救。李官對兩名被告分別為換取免費食宿、「搵快錢」等原因，離棄家人或放棄穩定工作，搬入涉案單位變得「糜爛」，更容忍首被告犯法行為，「什麼出錯？是教育、價值觀，還是人性出錯？」

官：藏屍手法嚇人 難想像

被告依次為曾祥欣（30歲）、劉錫豪（24歲）及張善恒（27歲），否認一項於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）罪名。3人早前已承認阻止合法埋葬屍體罪，法官昨形容手法「嚇人」，3名被告不單把屍體藏入石屎，數日後更以風炮、槌子等鑿開石棺，令屍身左臂斷開，「難以想像會咁做」。

高院法官李瀚良昨判刑時特別提及，對劉錫豪及張善恒搬入涉案單位同住、生活變得「糜爛」感到不解。最年輕的劉錫豪為換取免費住宿，自投羅網墮入曾祥欣操縱，不明白為何用如此放縱態度生活；張善恒則貪圖「搵快錢」，不惜放棄母親及港鐵的穩定工作，對曾祥欣不誠實犯罪視若無睹，李官反問是否教育制度、價值觀、或是人性出錯。

指次被告「夠蠢」信首被告

就兩人誤殺罪成，李官表示，從陪審員問題「協議弄暈事主是否暗示有共謀犯罪」推斷和裁決，曾祥欣為案件主腦，打算以借錢為由誘騙事主到涉案單位，計劃弄暈事主，意圖令事主死亡或受嚴重傷害；而劉及張兩人知情，雖無意圖殺害事主，但張從後箍住事主防止反抗，劉則騎在事主身上施用二氯甲烷，協助令事主失去知覺，屬有預謀犯罪。

第三被告角色輕 曾搶救事主

李官認為案情嚴重，雖然劉錫豪早前承認誤殺罪，但審訊時對殺人若無其事，而他向事主施用二氯甲烷及使用武力，屬加刑因素。李官另形容劉「夠蠢（foolish enough）」，配合曾祥欣問財務公司借錢，又誤信不用還錢，殺人後飛往新加坡參加舞蹈比賽，又折返涉案單位共同埋葬屍體；並認為張善恒角色較輕微，案發時從後箍事主，且事後施心外壓嘗試為事主搶救，可惜已太遲。

李官表示，兩人因角色輕重，分別以18及15年為量刑起點，惟劉早前承認誤殺罪獲減刑，連同3人早前承認的阻止合法埋葬屍體罪，兩人同判囚17年。

控方案情指出，2016年3月29日警方在荃灣DAN6一工廈單位揭發石棺藏屍案，並鎖定單位住客即3名被告和「小草」何菱瑜為主犯，但4人潛逃台灣，直至4月9日小草向台灣警方求助，才發現匿藏地點。台灣警方以逾期居留為由遞解他們出境，香港警方陪同3名被告乘飛機回港，到港境即拘捕3人。

【案件編號：HCCC459/16】

相關字詞﹕小草 張萬里 張善恒 劉錫豪 曾祥欣 誤殺罪 謀殺罪 石棺藏屍案

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