反對禁查選民冊 選管會：成起底代罪羊

員佐級會：有警察子女收有害包裹

申請人為警察隊員佐級協會和匿名人士「AA」，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉登記主任，介入人為香港記者協會。上訴庭早前就公開選民登記冊批出臨時禁制令，直至覆核有結果為止。

代表申請方的資深大律師陳樂信稱，除了警員和其家人外，不同政治立場的人目前均受「起底」等行為影響，惟他們在沒選擇下，須繼續向選管會提供姓名和住址給公眾查閱，侵害其私隱權及對家庭和住宅等保護，甚至導致有警員的子女收到有害的包裹（toxic package），做法違反《基本法》第26條和《人權法》第14條。

陳又稱，選管會今年已更改公開候選人資料的做法，質疑相關用意與「起底」風氣有關，又質疑傳媒是否只能透過查閱登記冊的方式查閱選民資料，認為傳媒日後可透過申請酌情權的方式查閱相關資料。

代表答辯方的資深大律師梁偉文稱，選管會目前的安排曾經過諮詢和立法會檢視，當中包括不同政黨，甚至律師會的意見，而選管會最終隱去選民的性別和身分證號碼，只讓公眾檢視選民姓名和登記地址，是經持續諮詢而作的決定。

選管會：起底資料或來自社交平台

梁又說，私隱權不是絕對權力，同時沒證據顯示公開選民姓名和登記地址的做法，與警員遭「起底」有因果關係，形容警員遭「起底」的生活照、電話號碼和身分證號碼等資料或來自警員的社交平台帳戶，選管會不應成為「代罪羔羊」。聆訊今續。

【案件編號：HCAL3042/19】

（反修例風暴）