手槍連槍袋掛欄杆 警：是氣槍 非警遺留

斥有人故意造謠煽動仇警

警方昨午在facebook發帖，稱前晚接獲沙角邨保安報案發現懷疑槍械，警員到場證實為一支氣槍。警方稱，有指警員故意遺留槍械，絕無其此事，質疑別有用心的人以假消息煽動市民憎恨警隊，分化警民關係，影響執法效率。警方昨亦公開涉事氣槍的照片，外形為半自動手槍，有兩個彈匣，其中一個破損，彈弓外露。警察公共關係科高級警司江永祥昨於記者會上形容警員遺留槍械的說法極無稽，「想像唔到同事將視如生命的佩槍掛在欄杆」。

房屋署回覆查詢稱，沙角邨屋邨辦事處前晚接獲住戶致電報告後，隨即派職員到場了解並報警，警員到場後檢走有關物品。

區議員：街坊見警員上樓 感行蹤鬼祟

沙田區議員陳兆陽前晚接獲街坊求助後跟進事件，並稱警方前晚8時許已取走槍狀物體。他說，沙角邨不時有可疑人上樓推銷洗窗服務及派私煙宣傳單張，「但掛槍真係第一次」。有街坊向陳反映，前晚8時至9時曾目睹3名軍裝警員進入沙燕樓，街坊認為警員行蹤「鬼祟」。陳又說，警方過去半年處事手法高調，但就「掛手槍」事件則10多小時後才對外解釋，認為是反應遲緩。記者昨早到沙燕樓觀察，現場保安未見加強。有街坊說，不知道曾有槍支懸掛鐵欄，又稱邨內「保安OK」。

（反修例風暴）