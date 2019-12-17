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「不願後退」 記者遭棍打拘捕 警稱因掙扎要制服 癲狗日報強烈譴責

【明報專訊】周日晚旺角示威衝突中，一名「癲狗日報」攝影記者被警方指未按要求退後，被警員用警棍打背及拘捕。警方稱有人不願意後退，並與警員有身體碰撞，該攝記涉阻差辦公被捕。另外，昨凌晨有浸會大學編委會學生記者被催淚彈擊中眼角受傷，至昨仍留院。警方回應稱，由於有示威者走入記者群中，警員射催淚彈方向「難免有其他人」。浸大編委會記者反駁，當時行人路上只有記者及急救員。

網上片段顯示，前晚在旺角有多名警員要求記者後退，一名「癲狗日報」攝影記者向警員表示未能後退，警員向他噴胡椒噴霧及以警棍打背，最後將他拘捕。癲狗日報總編輯梁錦祥發聲明對此強烈譴責，稱會提供一切必要的法律支援。

攝記涉阻差 警：沒穿反光衣沒戴記者證

警察公共關係科高級警司江永祥說，當時警員在拘捕行動後欲製造安全距離，但有人不願意退後，而該名攝記沒穿反光衣及佩戴記者證，跟警員有身體碰撞，又因他掙扎，故要用警棍制服他，最後攝記涉阻差辦公被捕。

癲狗日報稱有戴記者證 頭盔有「PRESS」

癲狗日報昨晚再發聲明，稱攝影記者當時有戴記者證，白色頭盔前額有「PRESS」字樣；記者至昨晚仍未獲保釋。

浸大學生會臨時編輯委員會記者昨凌晨在旺角被催淚彈擊中右眼下方受傷。江永祥稱，當時有暴力示威者向警車掟雜物，警方發射兩枚催淚彈；而示威者走入記者群，警員發射方向「難免有其他人」。

浸大學生記者眼角中催淚彈

警稱有示威者混入記者群中

根據港台片段，警方先向馬路中心發射一枚催淚彈，繼而向行人路射第二發，擊中浸大編委會記者。浸大編委會執行編輯鄭卓伶向本報稱，該記者憶述當時行人路上只有10多名記者及急救員，示威者均在馬路路口。受傷記者留下約兩厘米傷口，至昨傍晚仍滲出血水，要留院檢查。

國際組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）發表One Country, One Censor報告，顯示近期香港不斷有記者被警察攻擊，有關警察沒明顯後果，又稱26個主流傳媒機構中有9個是由中國政府或中共黨員相關企業所控制，中國近年向與內地有商業利益的傳媒老闆施壓，侵害香港及台灣的新聞自由。報告建議港府成立獨立委員會調查警察攻擊記者個案。

明報記者

（反修例風暴）

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