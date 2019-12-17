測遙控彈案提堂 控方：可50米內引爆

控方透露，該「土製炸彈」可在40至50米內遙控引爆，在發熱線加入化學品亦會點燃炸藥，形容有相當威力，有可能將案件轉介更高級法院審理。

3名被告為無業關嘉耀（27歲）、實驗室助理徐天樂（27歲）和電器技工何健忠（40歲）。兩項控罪指出，3人於12月14日在屯門小冷水路的山坡製造爆炸品，即遙控土製炸彈組件；並串謀他人非法及惡意傷害警務人員。裁判官應控方要求押後至明年3月30日再訊，以化驗涉案化學品、爆炸品、軍火和電話等，並下令3人還押看管。

不排除加控罪及轉更高法院

控方透露，3名被告當場被捕時，均戴上頭盔、避彈衣和盾牌等護具，又從檢獲的遙控裝置發現可引爆一個「土製炸彈」，可於40至50米範圍內遙控啟動；一旦在收發器上的發熱線加入化學品，亦有可能點燃。

控方又稱，3名被告具實驗室助理和水電工人的專業背景等，各有分工，不排除增加控罪。針對首項製造爆炸品罪最高可判監14年，控方稱有可能轉介更高級別的法院審理。

首被告律師表示，他是家中獨子，要照顧患心臟病、抑鬱的五旬母親；次被告稱現時任職的中學會繼續聘用他。

張潤衡表弟攜汽油彈案CCTV證後巷卸背包

另外，10月31日萬聖夜有示威者在多區集會。其中公開大學男學生、八仙嶺大火生還者張潤衡的表弟李開正（22歲）涉攜5枚汽油彈，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，昨在西九龍裁判法院再訊。控方稱，翻看長達500分鐘閉路電視及「車cam」片段，顯示被告曾在後巷卸下藏汽油彈的背包。裁判官應控方申請押後至明年2月4日再訊，以待檢驗被告DNA及衣物纖維，其間繼續還押。

明報記者

【案件編號：TMCC2350、WKCC4135/19】

（反修例風暴）