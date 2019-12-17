羅致光：未考慮檢討委會加傳召權 泛民：廢的

今年內公布人選機會不大

昨日在北京總結述職行程的林鄭月娥回應稱，香港社會環境非常分化，政治立場先行，市民行動或發言支持政府或警隊，會被起底、欺凌，近日就有演藝界人物因此受到傷害，她認為被邀請加入檢討委員會的人士或有此憂慮。被問到監警會聘請的國際專家小組早前集體退出審視反修例風波工作，是否「摑」了政府一巴，林太稱監警會是獨立法定機構，職責包括處理警方投訴，以及檢視在事件中警方執法的程序和手法有否不足地方，向她和警務處長提出改善建議。她再呼籲給予監警會空間明年初提交報告。

民主派區諾軒表示，檢討委員會是「不能檢討」，沒有權力調查過去半年事件，市民要求成立「獨立調查委員會」，因為信任法官透過傳召權傳召人作供，呈現客觀事實。他又認為，難物色檢討委員會人選，或因為該委員會與監警會一樣有權力缺陷，無調查權及傳召權；而政府一再重申沿用監警會機制，無誠意解決社會矛盾。

區諾軒：難覓人選因權力缺陷

民主黨黃碧雲形容檢討委員會是「不知所謂的Ａ貨」，若檢討委員會沒傳召權是「廢」的，林鄭在燃燒市民耐性，而不是回應市民想查警暴的核心訴求，反問：「找不到真相又何來檢討？」她說監警會國際專家小組亦已集體退出工作，批評監警會權力不夠，但林太仍着大家予監警會空間。

另外，政制及內地事務局長聶德權在立法會政制事務委員會上回應民主派要求落實雙普選，他說政府會繼續朝《基本法》有關政改的最終目標走，但達到此目標要得中央、特區政府和立法會共識，觀乎目前社會氣氛，似乎很難達成共識。

公務員事務局長羅智光在另一會議上說，保安局剛完成研究立法禁止侮辱公職人員罪，正徵詢律政司意見，下一步會再徵詢政策局，目前未有時間表。

（反修例風暴）