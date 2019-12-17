李克強促「抓緊研究」深層矛盾

李克強在會見中說，香港修例風波延續至今，面臨前所未有的嚴峻、複雜局面，對整個社會造成的損害是多方面的，中央政府將一如既往堅定貫徹「一國兩制」，一如既往堅定支持林太和特區政府依法施政，堅定不移地維護香港長期穩定發展。李克強指林鄭月娥帶領特區政府，堅定全力維護社會穩定，推出一些系列穩保企業和就業的措施，「迎難而上，殊為不易」。他強調中央政府對林鄭月娥和特區政府做出的努力是充分肯定。

林太感謝李克強對香港近况的關注和對局勢的研判。她稱在過去一年，香港無論在政治、經濟、社會方面出現非常嚴峻的局面，上半年經濟方面出現明顯下降，主要原因為外圍因素，包括中美貿易摩擦影響，下半年由於內部社會動盪，令經濟出現明顯的下降。

改地點接見 劉兆佳：體現述職制度化

港區全國人大代表葉國謙表示，不認為李克強改在人民大會堂見林太有特別含意，因中南海本身是政府機關運作的地方，與人民大會堂一樣是中央見外賓、重要負責人的地方。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，李克強在人民大會堂接見林太，估計是要體現中共四中全會早前提出特首述職要制度化。他說按照基本法，特首要向中央人民政府負責，故官式述職對象是總理，而今次總理接見安排，更像上級見下屬的象徵意義。