李克強促「抓緊研究」深層矛盾

【明報專訊】國務院總理李克強昨早在人民大會堂香港廳接見上京述職的特首林鄭月娥，有別過去在中南海紫光閣會見的安排。李克強在會面中表示，中央政府充分肯定林鄭月娥及特區政府所作的努力，但亦說香港現在還未走出困境，特區政府要繼續努力依法止暴制亂，維護秩序，促特區政府「抓緊研究」香港社會的一系列深層次的矛盾和問題，維護香港長期繁榮穩定。
李克強在會見中說，香港修例風波延續至今，面臨前所未有的嚴峻、複雜局面，對整個社會造成的損害是多方面的，中央政府將一如既往堅定貫徹「一國兩制」，一如既往堅定支持林太和特區政府依法施政，堅定不移地維護香港長期穩定發展。李克強指林鄭月娥帶領特區政府，堅定全力維護社會穩定，推出一些系列穩保企業和就業的措施，「迎難而上，殊為不易」。他強調中央政府對林鄭月娥和特區政府做出的努力是充分肯定。
林太感謝李克強對香港近况的關注和對局勢的研判。她稱在過去一年，香港無論在政治、經濟、社會方面出現非常嚴峻的局面，上半年經濟方面出現明顯下降，主要原因為外圍因素，包括中美貿易摩擦影響，下半年由於內部社會動盪，令經濟出現明顯的下降。
改地點接見 劉兆佳：體現述職制度化
港區全國人大代表葉國謙表示，不認為李克強改在人民大會堂見林太有特別含意，因中南海本身是政府機關運作的地方，與人民大會堂一樣是中央見外賓、重要負責人的地方。
全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，李克強在人民大會堂接見林太，估計是要體現中共四中全會早前提出特首述職要制度化。他說按照基本法，特首要向中央人民政府負責，故官式述職對象是總理，而今次總理接見安排，更像上級見下屬的象徵意義。