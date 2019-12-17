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習見林鄭：顯勇氣擔當 堅定支持 撐警嚴正執法 分析：強硬政策未改

【明報專訊】國家主席習近平和國務院總理李克強昨分別接見上京述職的特首林鄭月娥。習近平形容過去一年是香港回歸以來最嚴峻複雜的一年，評價林太帶領特區政府積極回應社會關切，認真研究解決社會深層次矛盾和問題，在非常時期顯示出勇氣和擔當，中央充分肯定，並說「堅定支持你（林太）帶領香港特區政府依法施政」和支持香港警方嚴正執法等。

政法委書記首與會 分析：示公安止暴制亂要求

習近平昨在中南海瀛台與林鄭月娥會面，副總理韓正、中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中央政法委書記郭聲琨、中央統戰部長尤權亦參加會議，其中郭聲琨是首次參與會見。全國人大常委譚耀宗認為，香港止暴制亂工作與郭有關，郭當然要現身，認為不是特別信息。時事評論員劉銳紹認為，中央刻意展示國內公安與香港警察有交流。他分析，國家領導人的姿態，並無因區選結果而調整對香港的強硬政策；郭聲琨負責公安部，中央政府常說香港要止暴制亂，雖說有「兩制」，但很多迹象反映國內公安部要求香港警方落實止暴制亂工作。

習近平在開場發言中說，林太面對各種困難和壓力，堅守一國兩制原則底線，依法施政，恪盡職守，做了大量艱苦工作。習近平重申上月在巴西對香港局勢的基本立場和態度，對「維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移」、「貫徹一國兩制方針的決心」和「反對任何外部勢力干涉香港事務的決心」堅定不移。習亦重申3個「堅持支持」，將繼續堅定支持林太帶領特區政府依法施政、香港警方嚴正執法和愛國愛港力量。

林鄭感謝習理解壓力

林太昨日在駐京辦總結行程時說，對習近平明白及理解她於6個月以來承受的壓力感鼓舞。她不認為習近平開腔支持香港警察嚴正執法，會改變警務處的執法策略，強調實際情况如何做到嚴正執法，應由執法機關按法律、警隊內部指引決定。被問到習近平有否施壓就《基本法》23條立法，林太稱這是憲制責任，23條立法曾在香港引起大爭議，需審時度勢。

另外，林太說在與國務院總理李克強會面時，特別提出了在不同經濟領域方面，希望中央能繼續推出有利香港發展的措施，包括粵港澳大灣區、一帶一路發展，領導人反應正面。

楊岳橋：無新意 葉國謙：肯定建制派

公民黨黨魁楊岳橋認為，習的說法了無新意，對改善香港現况沒幫助，香港局勢繼續動盪，主因是林太沒有處理過警暴問題及認真回應五大訴求。民主黨黃碧雲質疑林太有否準確將民情上達，警告警隊亦不要以為領導人撐特首，便可對香港人「打得更甘」。民主派區諾軒說，國家領導人所說的社會深層次問題，其實是拖延「真普選」，林太應反映「人大8．31框架」是深層次矛盾。

港區全國人大代表葉國謙認為，習近平肯定警隊止暴制亂的工作，而班子改組方面只是部分市民的想法，看來中央不認同有官員需下台。他又說，建制派在區選失利，習近平說支持愛國愛港力量，是對在困難時期的建制派作出肯定。

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，習近平言論反映中央政府「不會妥協」，只能採強硬姿態，支持警方止暴制亂，然後港府再處理社會深層次矛盾問題。對於習讚賞林太表現是否與香港民情有落差，劉說中央現時重點在止暴制亂，故不可能此刻說一些會令人認為中央對林太信心動搖的話，「從來無覺得可見將來林太會被炒魷魚」，但不排除社會局勢穩定後，政府會有人事變動。

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