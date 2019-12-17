習見林鄭：顯勇氣擔當 堅定支持 撐警嚴正執法 分析：強硬政策未改

政法委書記首與會 分析：示公安止暴制亂要求

習近平昨在中南海瀛台與林鄭月娥會面，副總理韓正、中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中央政法委書記郭聲琨、中央統戰部長尤權亦參加會議，其中郭聲琨是首次參與會見。全國人大常委譚耀宗認為，香港止暴制亂工作與郭有關，郭當然要現身，認為不是特別信息。時事評論員劉銳紹認為，中央刻意展示國內公安與香港警察有交流。他分析，國家領導人的姿態，並無因區選結果而調整對香港的強硬政策；郭聲琨負責公安部，中央政府常說香港要止暴制亂，雖說有「兩制」，但很多迹象反映國內公安部要求香港警方落實止暴制亂工作。

習近平在開場發言中說，林太面對各種困難和壓力，堅守一國兩制原則底線，依法施政，恪盡職守，做了大量艱苦工作。習近平重申上月在巴西對香港局勢的基本立場和態度，對「維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移」、「貫徹一國兩制方針的決心」和「反對任何外部勢力干涉香港事務的決心」堅定不移。習亦重申3個「堅持支持」，將繼續堅定支持林太帶領特區政府依法施政、香港警方嚴正執法和愛國愛港力量。

林鄭感謝習理解壓力

林太昨日在駐京辦總結行程時說，對習近平明白及理解她於6個月以來承受的壓力感鼓舞。她不認為習近平開腔支持香港警察嚴正執法，會改變警務處的執法策略，強調實際情况如何做到嚴正執法，應由執法機關按法律、警隊內部指引決定。被問到習近平有否施壓就《基本法》23條立法，林太稱這是憲制責任，23條立法曾在香港引起大爭議，需審時度勢。

另外，林太說在與國務院總理李克強會面時，特別提出了在不同經濟領域方面，希望中央能繼續推出有利香港發展的措施，包括粵港澳大灣區、一帶一路發展，領導人反應正面。

楊岳橋：無新意 葉國謙：肯定建制派

公民黨黨魁楊岳橋認為，習的說法了無新意，對改善香港現况沒幫助，香港局勢繼續動盪，主因是林太沒有處理過警暴問題及認真回應五大訴求。民主黨黃碧雲質疑林太有否準確將民情上達，警告警隊亦不要以為領導人撐特首，便可對香港人「打得更甘」。民主派區諾軒說，國家領導人所說的社會深層次問題，其實是拖延「真普選」，林太應反映「人大8．31框架」是深層次矛盾。

港區全國人大代表葉國謙認為，習近平肯定警隊止暴制亂的工作，而班子改組方面只是部分市民的想法，看來中央不認同有官員需下台。他又說，建制派在區選失利，習近平說支持愛國愛港力量，是對在困難時期的建制派作出肯定。

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，習近平言論反映中央政府「不會妥協」，只能採強硬姿態，支持警方止暴制亂，然後港府再處理社會深層次矛盾問題。對於習讚賞林太表現是否與香港民情有落差，劉說中央現時重點在止暴制亂，故不可能此刻說一些會令人認為中央對林太信心動搖的話，「從來無覺得可見將來林太會被炒魷魚」，但不排除社會局勢穩定後，政府會有人事變動。

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