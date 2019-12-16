【Emily】葉劉指票贏自由黨 田北俊：不知悔改

新民黨28人全敗 自由黨12選5贏

田大少嘲搞到公民力量「滅黨」

無論係葉太個訪問，定係田大少嘅回應，都喺連登討論區有討論，有網民形容葉太話總票數比自由黨多嘅說法，就等同「雖然輸波，但控球時間較長」。有網民就話自由黨本身參選人數少，無得比較。葉太喺訪問中話，敗選係因為政府施政引起，「需要問責嘅係政府唔係我」，佢話無黨員要求佢辭職，又話如果有人能夠領導新民黨，「包括每年能夠籌幾千萬，咁咪做主席，我唔係好志在㗎」。

葉太又話，建制派應該反思日後再有政治風波時應該點面對，形容如果好多人上街、包圍你、破壞，政府就盲目讓步，係後患無窮，話政府即使撤回修例，示威者「咪一樣和你傾、和你lunch、和你堵」。