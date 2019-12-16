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港聞
2019年12月16日星期一
港聞二
下午逛商場抗爭 深夜催淚彈再臨 示威擴至麥當勞莎莎大家樂 貼標語籲罷買
黃雨衣男墮斃半年 千人太古悼念
商場餐廳：生意少1/4
稱近兩周平靜下商舖生意增 陳茂波：倘續衝突 外資恐不復返
數千人集會「控訴暴力」 遭私了者：不感警濫武
社福明起罷工3天 料2000人響應
夏志誠倡趁平靜設獨立調查
植皮3次 被焚漢能下牀
醫局精神科專線求助增 有人近月復發
腎移植今年44宗 恐見20年新低 屍腎捐贈跌一半 基金會：人手缺難全面關注潛在捐贈者
過來人感恩奇蹟：一個腎換來美好家庭
病人服標靶藥後步步痛楚 足病診療師助踏步
從香港腳到糖尿腳 公院50診療師專治奇難雜症
調查：逾半人無把握處理日後善終安排
10元體檢 分半鐘測10健康指數 非入侵式檢測 驗BMI血氧飽和度脂肪率
市民讚抵用 盼加入視力測試
盧俊宇撼贏何君堯 聘手足要求有耐性
房協長者樓換樓 兩月3申請1獲批
撞破爆竊遭扑頭保安不治 警改列謀殺
東廊擬減一線建花槽 區議員稱復會後跟進
警封鎖200米引爆可疑膠管 證為鋰電池
尊子漫畫
【Emily】葉劉指票贏自由黨 田北俊：不知悔改
【Emily】美國會幕僚親送 黃之鋒何韻詩收人權法
【Emily】守護麥徑40年 漁署前線好欣慰
【Emily】區議員「和你傾 」 泛民老鬼教新仔
【Emily】工黨換屆 郭永健續任主席
【Emily】教聯會員3.5萬 主席：反映認同
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【明報專訊】（請看附圖）
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