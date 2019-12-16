東廊擬減一線建花槽 區議員稱復會後跟進

涉灣仔繞道出入口段 日後4線變3線

facebook專頁「東區交通」日前發文稱，東廊東西行近繞道出入口，近日長期各有一條行車線被水馬圍封，路政署正計劃在該處興建花槽，並已將該處劃為花槽範圍，不再供行車使用，東廊一度實施的雙向4線行車，日後將變回3線。

該專頁質疑，東廊近繞道出入口段交通最繁忙，往銅鑼灣方向下午及傍晚經常擠塞，往柴灣方向亦不時行車緩慢，批評政府將東廊部分行車線改建成花槽，會減少本已擠塞的道路空間，憂慮東廊「4線變3線」下擠塞惡化，更難應付繁忙時間交通量。

根據東區區議會文件，路政署及運輸署今年7月回覆區議會，稱根據《道路（工程、使用及補償）條例》，繞道工程改建後的東廊連接路天橋需加建隔音屏障、隔音罩、花槽等工程，並指花槽等工程已於環評報告內陳述，獲環保署批准並納入環境許可證內，屬繞道工程一部分，路政署須依授權方案推展工程。路政署及運輸署並稱，現時東廊3條行車線已預留足夠的路面行車空間，應付交通流量需求；繞道未開通前，署方利用建議花槽及維修通道的位置行車，以應付繞道當時的交通需求，稱是屬臨時安排。

路政署：屬繞道工程一部分

成功連任的東區區議員趙家賢表示，東區區議會轄下交通及運輸事務委員會，7月及9月跟進過東廊興建花槽及路面標示混亂等問題，待新一屆區議會明年1月復會後，料會盡快安排議程跟進。候任東區區議員陳嘉佑表示，憂慮東廊興建花槽後交通將更擠塞，包括近炮台山一段路，已與其他區議員討論，會要求路政署交代。