房協長者樓換樓 兩月3申請1獲批

房協稱提供長者多個選擇 未定目標

房協發言人回應查詢時表示，兩宗被取消資格申請中，一宗是因單位內有住戶未滿60歲；另一宗則是業主提交申請前，已和買家簽訂臨時買賣合約，均未能符合計劃的資格。對於申請已展開兩個月只批出一宗申請，發言人稱計劃是提供多一個選擇予長者業主，並且希望加快資助出售房屋的流轉量，故未為參與計劃人數設定目標，同時希望長者可審慎作出置業安排，勿輕率行事，而房協會於一年後檢討計劃。

特首林鄭月娥去年在施政報告中，提出由房協推行「長者業主樓換樓先導計劃」，讓轄下未補價資助出售房屋的長者業主「大屋換細屋」，購買房協或房委會的資助出售單位，而房委會今年6月亦同意容許房協先導計劃下的合資格業主，在房委第二市場購買房委會的資助出售單位，而房協及房委會第二市場合共約有39萬個未補價單位。

在有關計劃下，准許本人及已登記家庭成員均年滿60歲或以上、並擁有單位業權滿10年或以上的長者業主，可在房協第二市場毋須補價出售原有單位後，再於房委會或房協的第二市場選購面積較小的未補價單位，而買家購樓後，首兩年內不得於第二市場轉售單位。根據房協資料，約有1300個長者業主住戶符合有關計劃的申請資格。

委員：計劃原意擴至房委業主

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉指出，按照政府原意，是希望「長者樓換樓」計劃最終擴展至房委會長者業主，而後者的合資格住戶數目遠比房協為多，因此相信現時申請反應平平，並不會影響到日後計劃吸納房委會長者業主。

立法會房屋事務委員會副主席、房委會委員尹兆堅表示，對長者業主樓換樓計劃申請反應欠佳感到意外，因一直都會覺得反應會比房委會的長者寬敞戶調遷享終身免租計劃好。他估計，由於政府放寬按保計劃的樓價上限，刺激細價樓的樓價及交投量上升，長者毋須急於售樓情况下，自然會謀定而後動，對計劃暫時採取觀望態度。

明報記者