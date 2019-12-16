盧俊宇撼贏何君堯 聘手足要求有耐性

明報記者 楊康琪

盧俊宇早前接受本報專訪，提到在2014年雨傘運動後對地區工作產生興趣和抱負，及後在2015年的區選中為民主黨陳樹英助選。他說，當年陳樹英在屯門兆康選區敗選後，自己一度有意接棒落戶該區工作，但他聽從陳樹英的分析，稱市民想要年輕區議員，他後生（現年37歲）加上是形象鮮明的民主黨，應該挑戰何君堯；加上民主黨在樂翠選區仍有一定的支持，盧因此在2018年開始在該區做地區工作，最終在何君堯手上重奪這個曾經是民主黨的地盤。

加強社區公民教育 擬播六四動畫

民主派在區選中大勝，多個候任區議員都表明想改革區議會、提出多項大計。盧俊宇說，改革區議會等大議題仍要與其他同區的民主派區議員討論，不想現在開空頭支票，但他對樂翠選區已訂下工作計劃，希望可以加強區內的公民教育，特別是「六四」的教育。他希望可以與支聯會合作，辦關於六四的社區教育，例如在區內播放六四的動畫給小朋友看，從小教育他們明辨是非和堅守公義的心。盧稱，公民教育的工作需時漫長，「我們是插秧者，是一個辛苦的角色，可能要十幾廿年才會開花結果」。

幫助抗爭者社區服務需平衡

很多市民都認為泛民在區選中大勝，抗爭者功不可沒，因此期望民主派區議員日後會大力支援「手足」。盧俊宇在當選後率先表明願招聘「手足（抗爭者）」出任議員助理，明言不應該忘記這批抗爭者。盧俊宇強調，請手足有原則，希望有心做地區的手足要有愛心、耐性和同理心，稱這是服務街坊的最基本責任。他說，區議會資源來自納稅人，因此應善用資源為市民提供有質素的服務，擔心「我會不會成為另類的抽水，就是為了請手足而不理社區服務，令社區服務質素下降」，因此需要平衡兩者。

盧俊宇在選舉期間不時直播自己跑步，但一會兒就喘氣。他笑言自己的體能的確不太好，希望可與街坊互動，亦期望未來會定期約街坊一起跑步。盧亦不時公開表演彈鋼琴和唱歌，他說音樂可以拉近人與人之間的距離，「有街坊叫我們開多幾次街頭音樂會」。

（2019區選）