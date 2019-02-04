10元體檢 分半鐘測10健康指數 非入侵式檢測 驗BMI血氧飽和度脂肪率

明報記者 薛偉傑

相博士科技有限公司（Photo Boxx）創辦人何冠慶表示，他在2016年萌生念頭研發能用非入侵方式快速測量多個健康指數、對大部分人都有用的機器。他覺得，單是重量、身高和BMI其實過於簡單，資訊太少，「例如BMI數字略高，有可能是脂肪關係，也有可能是肌肉。35歲以上的肌肉比例，可能每年都下降少許。長者肌肉比例低，就會較易跌倒」。

另一方面，測量部分健康指數的技術已趨向成熟，有些指數其實毋須去體檢中心都可量度。因此，他們在2017年底研發一款「智能健康分析儀」（Intelligent Health Analyzer, iHA），到2018年底大致完成。

這款「智能健康分析儀」可以快速測量身高、體重、BMI、血氧飽和度（SpO2）、體溫，以及脂肪率、體水分率、骨骼肌率（牽引身體活動的骨骼肌在體重中所佔的比例）、內臟脂肪指數、骨礦含量（和骨質密度有關）等10多項健康指數，並將簡短的報告列印出來，同時標示指數正常或理想範圍，用戶的指數是高還是低，用戶的綜合評分和身體年齡是多少，讓用戶記錄和參考。操作十分簡單，數個步驟都有語音導航，過程只需1.5分鐘。分析儀提供的快速測試數據只供參考，用家若需詳細數據可到體檢中心。

首部健康分析儀放西九龍中心

公司與西九龍中心合作，商場放置第一部「智能健康分析儀」。相博士業務經理黃德麟表示，該公司現時是以支付固定租金的方式和商場合作，「智能健康分析儀」的收入毋須分成給商場，商場則提供地方和電力。「智能健康分析儀」現時可讓消費者以硬幣、微信支付、支付寶付款，每次收費10元。黃德麟表示，單以營運計算，現時每部「智能健康分析儀」已錄得盈利。聖誕前公司會在另一商場安裝一部「智能健康分析儀」，讓那商場進行推廣活動。市民只要曾在商場消費，都可以免費使用「智能健康分析儀」。明年1月，該部「智能健康分析儀」才開始收費。

盼與食肆醫健類實體店合作

黃德麟覺得，與香港的商場商討合作需時較長，稍後會以特許經營模式與擁有實體店的商戶合作。公司會一次過收取3萬元，替商戶安裝一部「智能健康分析儀」。之後每月收入雙方以八二分帳，商戶佔八成，該公司佔兩成。合約沒有年期限制，除非商戶主動要求停止合作。雖然3萬元的機價並不便宜，黃德麟表示，假設每部機每日有20人次使用，商戶每個月的分帳也有4800元，不到7個月已可回本。何冠慶認為，若能放置在食肆或醫健類店舖更具協同作用。

公司早前在香港國際特許經營展中展出分析儀，吸引不少查詢。何冠慶和黃德麟希望，藉着和實體店合作，令本地的「智能健康分析儀」在一年後大增至100部。屆時，相信有機會吸引到廣告商合作，利用閒置時間來播放視頻廣告，開拓多一些收入。

海外市場方面，越南、柬埔寨、波蘭、阿聯酋迪拜都有商人有興趣，一部「智能健康分析儀」更已運至越南參加一個有關運動的展覽。稍後，該公司還會在台灣、澳門及新加坡參加有關特許經營的展覽。