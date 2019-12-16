調查：逾半人無把握處理日後善終安排

近八成不知晚期服務地點

團結基金倡融入基層醫療

團結香港基金於11月26日至12月6日期間以電話訪問1001名18歲或以上的港人。 調查顯示，有55%受訪者對處理晚期照顧及善終安排沒把握，感到「稍沒信心」、「沒信心」、「非常沒信心」或「不知道」。對於晚期照顧服務，大部分受訪者認知不多，認知度最高的是殯儀協助，有64%受訪者稱了解該服務；其次是心理輔導（58%）及社交支援（44%）。有77%受訪者不知道提供晚期照顧服務的地點。

調查發現，有86%受訪者期望人生晚期能留在社區，若社區有足夠支援，比率升至89%。此外，有55%的人期望在人生晚期或親友去世時，得到其他親友治療外的支援；41%期望從家庭醫生等社區醫護人員獲得該支援。然而，只有29%及9%受訪者分別從親友及社區醫護獲得晚期照顧資訊。團結香港基金認為，調查顯示市民對基層醫療存極大需求，要善用社區資源滿足市民在晚期照顧上的期望。

稱醫局衛署權責不清 促檢討

團結香港基金副總幹事黃元山表示，基金會認同政府的立法建議，但需反思市民認知不足及服務零散的問題，改善醫社合作以釋放社區資源，如紓緩治療服務等，將晚期照顧服務融入基層醫療，至於能否在地區康健中心加入晚期照顧，他認為要檢視中心運作成效。基金會提倡成立綜合護理督導委員會，推動醫療體系政策；又認為醫管局及衛生署在基層、專科服務與疾病預防工作的權責不清，促請港府檢討醫療管治架構。

食衛局：未來數年擴展醫社合作

食物及衛生局發言人表示，政府一直透過公營醫療系統，為市民提供晚期照顧服務。政府未來數年將會進一步擴展醫社合作，改善晚期照顧服務質素。局方在2017年成立基層醫療健康發展督導委員會，為基層醫療健康服務制訂藍圖，陸續將地區康健中心服務推展到全港18區，可按晚期病人及照顧者的需要轉介。政府會審視中心提供服務的成效，檢討如何透過中心擴展其他基層醫療服務。