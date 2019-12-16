調查：逾半人無把握處理日後善終安排

【明報專訊】港府於今年9月就預設醫療指示和病人在居處離世的晚期照顧的立法建議展開公眾諮詢，諮詢期於今日結束。團結香港基金早前進行的調查顯示，逾半受訪者對處理晚期照顧及善終安排沒把握；接近八成人不知服務提供地點。基金會認為市民對晚期照顧認知不足、社區服務零散，建議將晚期照顧服務融入基層醫療。
近八成不知晚期服務地點
團結基金倡融入基層醫療
團結香港基金於11月26日至12月6日期間以電話訪問1001名18歲或以上的港人。 調查顯示，有55%受訪者對處理晚期照顧及善終安排沒把握，感到「稍沒信心」、「沒信心」、「非常沒信心」或「不知道」。對於晚期照顧服務，大部分受訪者認知不多，認知度最高的是殯儀協助，有64%受訪者稱了解該服務；其次是心理輔導（58%）及社交支援（44%）。有77%受訪者不知道提供晚期照顧服務的地點。
調查發現，有86%受訪者期望人生晚期能留在社區，若社區有足夠支援，比率升至89%。此外，有55%的人期望在人生晚期或親友去世時，得到其他親友治療外的支援；41%期望從家庭醫生等社區醫護人員獲得該支援。然而，只有29%及9%受訪者分別從親友及社區醫護獲得晚期照顧資訊。團結香港基金認為，調查顯示市民對基層醫療存極大需求，要善用社區資源滿足市民在晚期照顧上的期望。
稱醫局衛署權責不清 促檢討
團結香港基金副總幹事黃元山表示，基金會認同政府的立法建議，但需反思市民認知不足及服務零散的問題，改善醫社合作以釋放社區資源，如紓緩治療服務等，將晚期照顧服務融入基層醫療，至於能否在地區康健中心加入晚期照顧，他認為要檢視中心運作成效。基金會提倡成立綜合護理督導委員會，推動醫療體系政策；又認為醫管局及衛生署在基層、專科服務與疾病預防工作的權責不清，促請港府檢討醫療管治架構。
食衛局：未來數年擴展醫社合作
食物及衛生局發言人表示，政府一直透過公營醫療系統，為市民提供晚期照顧服務。政府未來數年將會進一步擴展醫社合作，改善晚期照顧服務質素。局方在2017年成立基層醫療健康發展督導委員會，為基層醫療健康服務制訂藍圖，陸續將地區康健中心服務推展到全港18區，可按晚期病人及照顧者的需要轉介。政府會審視中心提供服務的成效，檢討如何透過中心擴展其他基層醫療服務。